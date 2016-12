Ajutor pentru agricultura ecologică

În „Monitorul Oficial”, a fost publicat HG nr. 219 din 29.04.2015 privind modificarea și completarea HG nr. 864/2014 referitoare la schema de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”.Cererile de solicitare pentru această schemă de minimis se pot depune până în data de 5 iulie 2015, inclusiv.Beneficiarii sunt întreprinderile care dețin exploatații vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, care se află sub contract cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care au îndeplinit condițiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările și completările ulterioare, și care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploatațiile cuprinse între:a) 0,30 ha și 5 ha inclusiv;b) 5,1 ha și 20 ha inclusivCuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:a) 1.180 lei/exploatație pentru exploatațiile cuprinse între 0,30 ha și 5 ha inclusiv;b) 845 lei/exploatație pentru exploatațiile cuprinse între 5,1 ha și 20 ha inclusiv.Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.De asemenea, fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi care intră sub incidența definiției prevăzute la art. 3 lit. c) nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata oricăror 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii completează și depun cererea pentru ajutorul de minimis în agricultură, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza teritorială unde se află exploatația însoțită de următoarele documente:a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului;b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;c) copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului;d) copii de pe fișele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar și un organism de inspecție și certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;f) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecție și certificare, care să ateste următoarele:(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desființare a contractului încheiat între beneficiar și organismul de inspecție și certificare;(ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;g) copie de pe certificatul de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare, sau copie de pe atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, după caz, pentru producătorii agricoli persoane fizice.Pentru mai multe informații poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere și instrucțiunile de completare, ghidul solicitantului și toate formularele necesare.