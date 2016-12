Ajutor excepţional pentru crescătorii de animale

Ajutor excepțional pentru crescătorii de animale

Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere proiectul de HG pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor.Potrivit referatului de susținere a actului normativ, ajutorul financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate este echivalentul în lei a 8.773.154 euro, iar pentru sectorul de creștere a porcinelor echivalentul în lei a 2.372.804 euro. Proiectul reglementează: criteriile și condițiile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar; cuantumul ajutorului financiar pe fiecare categorie de beneficiari din sectorul laptelui produselor lactate; documentele specifice care însoțesc cererea.Termenul de depunere a cererii este 15 martie 2016.Criteriile și condițiile de alocare a sumelor pentru sectoarele lapte și produse lactate și carne de porc au fost stabilite în baza unor consultări prealabile cu reprezentanții asociațiilor de producători din cele două sectoare.În sectorul laptelui, echivalentul în lei a 8.773.154 euro se distribuie producătorilor care au livrat lapte materie primă în cantitate mai mare sau egală cu 5 tone pe beneficiar, în anul de cotă 2014 - 2015.De asemenea, pentru a beneficia de sprijin producătorii trebuie să aibă un contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim cumpărător și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui.Producătorii cu vânzări directe și cei cu livrări sub 5 tone au resimțit la un nivel mult mai scăzut perturbările din piață, având ferme de dimensiuni reduse, care își asigură autoconsumul și comercializează sezonier producția excedentară, în general aceștia având o piață de consumatori fideli.Producătorii care livrează anual cantități de lapte între de 20 și 200 tone, se regăsesc în majoritatea zonelor rurale din România și își realizează venitul necesar din activitatea de producție, fiind cei mai expuși crizelor economice și financiare în perioadele de sub și supraproducție.Suma aferentă fiecărui producător, se calculează de către A.P.I.A. conform cotei individuale de livrări la data de 31 martie 2015, astfel cum reiese din raportul înregistrat pentru anul de cotă 2014-2015, pe baza următoarei grile:a) 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv și 20 tone inclusiv;b) 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone și până la 200 tone inclusiv;c) 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.Criteriile utilizate la acordarea ajutorului comunitar în sectorul laptelui și produselor lactate reflectă situația complexă de pe piața românească, fiind astfel nediscriminatorii și răspunzând nevoii de compensare a efectelor crizei laptelui resimțite diferențiat de grupele de producători.În sectorul de creștere a porcinelor, echivalentul în lei a 2.372.804 euro se distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează:a) echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creștere și îngrășare;b) echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducție.Suma aferentă fiecărui producător agricol se calculează de către A.P.I.A. în funcție de numărul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate și/sau de efectivul mediu de scroafe și/sau în funcție de efectivul de scrofițe de reproducție livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2015, după caz.Din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor, a rezultat că în perioada ianuarie - august 2015 s-au livrat pentru abatorizare 2.618.700 porci, la care pierderea medie lunară a variat între 138,32 lei /cap porc și 69,16 lei/cap porc.De asemenea, trebuie menținut sectorul de reproducție cel puțin la nivelul actual, deoarece România are o necorelare între capacitatea de producție, de creștere și îngrășare și cea de reproducție, importând anual circa 1,5 milioane purcei pentru fermele de creștere și îngrășare.Având în vedere că scrofițele de reproducție reprezintă prima verigă în procesul de înlocuire a cel puțin 30% din numărul de scroafe, acestea trebuie susținute financiar deoarece asigură fluxul normal și performanța în reproducție.