Ajutoarele de stat pentru agricultură vor fi acordate şi după 2009, dar sub o altă formă

Ajutoarele de stat pentru agricultură vor fi acordate și după 2009, dar sub o altă formă

Ajutoarele de stat se vor acorda și după 1 ianuarie 2010, numai că forma acestora va fi diferită, a anunțat Ministerul Agriculturii, după ce Comisia Europeană (CE) a respins solicitarea României de a prelungi acordarea subvențiilor de stat după 2009. Reprezentanții ministerului au discutat cu producătorii agricoli și experții CE, fiind deja elaborate unele proiecte legislative care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2010. Dintre măsurile de sprijin din sectorul vegetal și zootehnic care nu respectă regulile comu-nitare ale ajutorului de stat și care vor înceta începând cu anul 2010 sunt amintite: r susținerea producției de marfă la culturile de sfeclă de zahăr, orez, in și cânepă pentru fibră, culturile de soia, tutun; r subvenționarea motorinei pentru lucrări agricole; r sprijin acordat pentru legumele produse în serele încălzite; r subvenționarea producției de cartofi de sămânță și material săditor pomicol și viticol certificaă; r susținerea producțiilor de carne de porc și pasăre - pui broiler și a producției de ouă de consum; r îmbunătățirea calității și igienei laptelui de vacă pentru atingerea standardelor de calitate din UE; r finanțarea materialului seminal congelat de taur folosit la însămânțarea artificială a fermelor din specia bovine. Tipurile de scheme pe care MAPDR le are în vedere pentru notificare și aplicare din 2010, sunt: r acordarea de despăgubiri în caz de calamități naturale; r asigurarea culturilor și șeptelului; r acordarea de despăgubiri pentru animalele tăiate, ucise - afectate de boli; r conducerea registrelor genealogice, sub forma de finanțare servicii; r ajutoare legate de îndeplinirea cerințelor suplimentare privind bunăstarea animalelor; r finanțarea acțiunilor fitosanitare de interes național; r susținerea unor investiții în agricultură și garantarea creditelor de investiții; r garantarea creditelor (80%) pentru capital de lucru aferentă IMM-urilor; r reducerea accizei pentru motorina utilizată în agricultură, horticultură, inclusiv pentru irigații, în zootehnie, silvicultură; r reducerea accizei pentru energia electrică utilizată, cum ar fi la stațiile de pompare pentru irigații. Pentru Dobrogea, găsirea unei alternative pentru subvențiile din sectorul de irigații, pe lângă celelalte ajutoare de stat, este esențială. Suprafețele irigate la nivel local sunt și așa rare și anularea sau diminuarea subvenției (în prezent aproximativ 700 lei pe hectar la udare) ar putea compromite total agricultura românească. Din cauza consumului mare de energie, tarifele pentru livrarea a 1.000 metri cubi de apă în județul Constanța ajung la aproximativ 1.000 - 1.200 lei.