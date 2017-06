Ajutaţi Institutul de Cercetare Palas, din Constanța, dacă vreţi să dublăm exportul de ovine!

Ajutați Institutul de Cercetare Palas, din Constanța, dacă vreți să dublăm exportul de ovine!

Exporturile de ovine înregistrează o creștere spectaculoasă. Dacă în anul 2009, din portul Midia plecau spre țările musulmane, doar 10.918 tone de animale vii (oi și berbecuți), în 2015 s-a ajuns la 61.382 tone, iar în 2016, la 93.299 tone, cu 52% mai mult față de anul precedent.Dinamica crescătoare continuă în 2017. În primele cinci luni ale anului au fost exportate 41.936 tone de ovine vii, în creștere cu 8,54% față de perioada de referință din 2016. Dacă ritmul se va menține până la finele anului, exportul de animale vii va depăși, pentru prima oară în istoria industriei portuare, pragul de 100.000 tone.Potrivit Eurostat, numărul oilor din țara noastră a crescut de la 7.608.400 de capete, în anul 2005, la 9.875.500 de capete, în 2016. În decurs de 11 ani, a avut loc un salt de aproape 30%, iar țara noastră a urcat de pe locul șase pe locul trei, în clasamentul statelor Uniunii Europene, după Marea Britanie și Spania. Potrivit Institutului Național de Statistică, la data de 1 decembrie 2016, România avea, în total, 11.358.600 ovine și caprine.Am prezentat toate aceste date pentru a demonstra că zootehnia românească are un potențial uriaș de creștere a exportului de ovine. Radu Răducu, directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscută de localnici), consideră că fermierii români au capacitatea să dubleze livrările la export. Drept dovadă, există un mare interes din partea acestora pentru a-și îmbunătăți structura efectivelor de ovine și caprine cu rasele de carne și lapte mai productive și mai prolifice, produse de institutul din Constanța.„În 2017, cererea din partea crescătorilor de berbeci de reproducție a fost uriașă. Nu avem noi atâtea animale câte ne-au fost solicitate. Din cauza greutăților financiare prin care a trecut, institutul a fost nevoit să vândă, în anii trecuți, o parte din tineretul ovin, animalele neavând timp să ajungă la vârsta de reproducție. Drept urmare, anul acesta nu am vândut nimic. Ținem totul pentru anul viitor, când vom pune la dispoziția crescătorilor cel puțin 500 – 600 de berbeci de reproducție”, a precizat Radu Răducu.În prezent, la unitatea din Palas există un efectiv de 3.200 de ovine, la care se adaugă cele 1.200 de ovine din stațiunile de cercetare din țară, aflate în componența institutului.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța are un rol extraordinar în creșterea producției zootehnice și, implicit, a exporturilor. De-a lungul ultimilor ani, crescătorii de animale au achiziționat de la institutul constănțean exemplare din rasele de ovine și caprine foarte productive: rasa de lapte Palas, o rasă de ovine unică în România și printre cele mai bune din Europa, omologată în anul 2010; rasa de carne Palas, omologată în 2012; hibrizi de carne și lapte din speciile de oi și capre.Reorganizarea institutului, la începutul acestui an, care a permis finanțarea lui de la bugetul de stat, a condus la ameliorarea situației sale financiare. Și în sfârșit, cercetătorii și personalul auxiliar își primesc salariile. Mai rămâne de rezolvat problema investițiilor și a subvenției pe anul 2016.Dacă activitatea de cercetare beneficiază de dotări de ultimă generație, în schimb, este deficitară dotarea cu utilaje pentru producția de furaje necesare efectivelor de animale. Institutul a pregătit documentația pentru achiziționarea de tractoare, pluguri, discuri și semănători. Valoarea investiției se ridică la 3 milioane de lei. Procedura de licitație a fost avizată favorabil de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Din păcate, nu poate fi aprobată de consiliul de administrație al institutului, întrucât lista de utilaje nu a fost avizată de Ministerul Agriculturii. Probabil că, din cauza crizei politice, conducerea ministerului nu și-a făcut timp să se uite pe listă și să o aprobe. Nu s-a primit nici subvenția pe 2016, de aproape un milion de lei, de la APIA, pentru teren și animale.În prezent, institutul lucrează la câteva proiecte de cercetare contractate cu Ministerul Agriculturii și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișești”. Este vorba de crearea de metiși și precursori pentru două noi rase de oi de carne, adaptate condițiilor din țara noastră; crearea de metiși cu prolificitate ridicată, dar și eficienți pentru producția de carne; crearea de hibrizi de carne la specia caprină, între rasele Carpatină și Boer; crearea de hibrizi de lapte la specia caprină, între rasele Carpatină și Saanen; optimizarea tehnologiei de creștere și exploatare a ovinelor pentru producția de lapte și altele.