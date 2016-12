AIG salvată cu un împrumut de 85 miliarde de dolari

Rezervele Federale ale SUA au salvat de la faliment AIG, cea mai mare companie de asigurări din țară, acordându-i un împrumut de 85 miliarde de dolari. Măsura a fost luată după colapsul gigantei companii de investiții Lehman Brothers, care a provocat cea mai importantă cădere a prețului acțiunilor pe piețele financiare ale lumii. Decizia organismului bancar federal este privită ca fiind cea mai radicală intervenție, din istorie, în business-ul privat și ca o tentativă de a readuce la viață piața de capital mondială. AIG are polițe de asigurări vândute la peste 78 de milioane de clienți, răspândiți în mai mult de 100 de țări. Falimentul ei ar fi provocat o catastrofă pe piețele financiare, susțin oficialii americani. Imediat după ce banca centrală a SUA a anunțat acordarea împrumutului, bursele din întreaga lume au reacționat pozitiv. Investitorii și-au recăpătat încrederea în piețele de capital și prețurile acțiunilor au început să crească. Bursele din Londra, Frankfurt, Paris, Bruxelles, Madrid, Amsterdam, Zurich, New York și Chicago au încheiat ziua pe plus, sporurile medii ale acțiunilor fiind semnificative, situându-se între 0,30 - 1,50%.