Ai probleme mari în afaceri? Iată cum te poate ajuta intrarea în insolvenţă

Ai probleme mari în afaceri? Iată cum te poate ajuta intrarea în insolvență

Foarte multe firme constănțene au avut în ultimii ani și încă au (cele care au reușit să supraviețuiască) mari probleme financiare. Așa se face că mii de afaceri au dispărut din 2009 încoace, multe la începutul acestei perioade. Din păcate, nici acum lucrurile nu stau chiar bine.Ieri, la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, specialiștii unei importante case de insolvență din vestul țării le-au explicat constănțenilor modalitățile în care companiile se pot redresa și însănătoși accesând procedura insolvenței. Potrivit acestora, aplicată corect, insolvența contribuie pe termen lung la reechilibrarea business-urilor și la redresarea economică, așadar ar trebui să i se acorde o importanță ceva mai mare.„Insolvența nu presupune neapărat o chestiune de opțiune, pentru că insolvența este o stare de fapt în care se zbate efectiv compania. Înseamnă lipsă de lichidități pentru plata datoriilor exigibile, și atunci, în momentul în care apare o asemenea stare de insolvență, legea 85/2006 care reglementează această procedură nu dă o opțiune debitorului de a alege sau nu insolvența, ci îl obligă”, a explicat într-un interviu acordat Cuget Liber, Vasile Godâncă - Herlea, manager partener Casa de Insolvență Transilvania.Sute de firme constănțene în insolvențăSituația statistică a Oficiului Național al Registrului Comerțului privind firmele intrate sub incidența Legii nr. 85/2006 în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2013 arată că la nivelul județului Constanța s-au aflat în această situație 245 de firme, cu peste 30 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.„În momentul în care vezi că ai dificultăți, tu poți să intri un pic mai devreme în insolvență. Cu cât intri mai devreme, cu atât «boala» este mai puțin gravă și poți să aplici tratamente corespunzătoare. Insolvența are două mari proceduri: reorganizare și faliment. Falimentul clar, nu înseamnă redresare, ci înseamnă valorificare și radiere, pe când redresarea presupune propunerea unui plan de reorganizare, care este un plan de afaceri, pe trei ani”, a explicat Vasile Godâncă - Herlea.Avantajele insolvențeiIar avantaje intrării în insolvență nu sunt deloc de neglijat: „Cel mai important beneficiu este faptul că se suspendă orice procedură de executare silită și acțiune împotriva debitorului. De la data deschiderii procedurii, nimeni nu te mai poate executa silit. Toate operațiunile insolvenței se derulează printr-un cont unic, care nu poate fi poprit, nu poate fi executat silit de către nimeni. Un al doilea mare avantaj este faptul că se stopează curgerea de dobânzi, penalități, majorări, de la data deschiderii procedurii, și acestea sunt foarte importante, mai ales la creanțele la buget, unde aceste penalități sunt semnificative. Se pot menține sau denunța orice contracte care sunt păguboase și care în mod normal poate nu ai putea să le denunți, gen celebrele cazuri cu «băieții deștepți», care dacă ar fi fost denunțate înafara insolvenței probabil că ar fi cauzat prejudicii foarte importante, dar prin insolvență a fost mai simplu. În general, dacă intri într-un plan de reorganizare, există și mecanismul reducerii de creanță. Creanțele acumulate până la debutul procedurii se eșalonează într-un plan de reorganizare și chiar se reduc, în anumite condiții, cu anumite mecanisme. Poți să ajungi la o reechilibrare patrimonială prin mecanismele reorganizării”, a explicat Vasile Godâncă - Herlea.Potrivit specialistului, cu aceste mecaniste se poate reechilibra societatea și i se poate da un nou start, dacă, bineînțeles, managerii sunt serioși, de bună credință. Nu este însă chiar ușor: „Nu este ușor, este foarte greu. Dacă ne uităm la procentajele naționale, sunt sub 10%. În prezent, rata reorganizării este la 5 - 6%. Mult mai mare față de înainte de 2008, când era undeva la 2%. Principala lproblemă este lipsa de finanțare a planurilor, pentru că un plan de reorganizare presupune și o finanțare a activității. Societatea, ca să ia un nou start trebuie să aibă și o finanțare adecvată, și atunci din cauza asta foarte multe planuri de reorganizare eșuează”.Contează însă foarte mult și pe mâna cărui practician în insolvență ajungi. Marile societăți de insolvență au și juriști, și economiști, și oameni de marketing, și bine ar fi ca la acest gen de societăți să apeleze cei în dificultate, „pentru că ei sunt specialiști în domeniul acesta, sunt manageri de criză”, după cum spune Vasile Godâncă - Herlea. De altfel, de profesionismul acestui practician depinde, până la urmă, viitorul afacerii.