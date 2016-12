Ai idei de afaceri? Iată sfaturi utile de la un business angel de succes

La sfârșitul săptămânii trecute, Marius Ghenea, antreprenor de succes și business angel a venit la Constanța pentru a le răspunde la întrebări tinerilor care au dorit să se înscrie în competiția Antreprenor 2.0, în cadrul căreia 24 de afaceri (dintre care trei din Dobrogea) vor primi sprijin financiar în valoare de 300.000 de lei (12.500 lei pentru fiecare startup). Într-un interviu acordat Cuget Liber, acesta a subliniat faptul că, printre altele, atitudinea, etica, pasiunea, dar și lucrul în echipă pot face diferența între o afacere și o afacere de succes.„Pe de o parte, ar trebui să fie din ce în ce mai multe persoane care să aprecieze lucrul în echipă și valoarea unei echipe. Mi-ar plăcea să văd că urnirile de acest gen, startup-urile antreprenoriale, se fac nu de unul singur, ci se fac din ce în ce mai mult în echipă. De fapt, și istoria recentă ne demonstrează că multe dintre afacerile mari și de succes din România și din lume au fost fondate nu de un singur antreprenor, ci de o echipă: foști colegi de facultate, foști prieteni care au generat proiecte antreprenoriale împreună. O altă calitate importantă este perseverența, determinarea, să fie oameni care să nu se lase ușor abătuți din drum”, a precizat Marius Ghenea.Gândire pozitivă, promptitudine, eticăGândirea pozitivă și luarea rapidă a deciziilor sunt alte două calități, în opinia acestuia, care nu trebuie să le lipsească tinerilor care vor să devină antreprenori: „Trebuie să fie oameni care să gândească pozitiv. Există un anumit comportament generic pe conotații negative, pe critici, pe «nu se poate face nimic», «nu există șanse», «nu există oportunități». E o problemă și e un obstacol pe care antreprenorii care chiar vor să intre în această activitate și să aibă succes trebuie să-l depășească rapid și cât mai bine. Trebuie să fie oameni care să ia decizii rapid, decizii pe moment. Amânarea deciziilor, evitarea unor acțiuni și a unor decizii este dezastruoasă pentru activitatea antreprenorială, pentru că s-ar putea ca, dacă amâni o decizie prea mult, să fie fatal pentru tot businessul tău”.De asemenea, să pui pe picioare o afacere, și apoi să o ții bine în frâu, necesită și o altă calitate esențială: etica. „Trebuie să fie persoane (n.r.: tinerii care vor să pună pe picioare o afacere) care să aibă o etică solidă, atât o etică de business, cât și una personală, pentru că lucrezi cu oameni, cu echipe. Antreprenoriatul înseamnă și o responsabilitate socială foarte mare, pentru că din momentul în care ai generat primele locuri de muncă în propria ta companie ai și niște responsabilități față de oamenii respectivi, și atunci etica personală și de business devin foarte importante”, a mai explicat Marius Ghenea.Oportunități de afaceri în ConstanțaÎntrebat care ar fi, la nivel local, domeniile care ar trebui mai bine dezvoltate, Marius Ghenea spune că oportunitatea principală rămâne zona de IT și tehnologii: „Și aici oportunitatea principală rămâne zona de IT și tehnologii, unde avem atu-uri și din perspectiva educației și din perspectiva disponibilului de talente care există în România pe IT, și din perspectiva costurilor forței de muncă. Sunt câteva avantaje destul de clare”.Referitor la oportunitățile de afaceri din zona Dobrogei, turismul încă nu este pe deplin valorificat și mai este loc și pe zona de transporturi și de energie. „Dobrogea are oportunități foarte mari, încă nevalorificate, în turism, și aici nu mă refer doar la litoral, mă refer la Delta Dunării, la toată zona Dobrogei. Are oportunități pe zona de transporturi, pe zona de infrastructură, atât maritimă, cât și feroviară, dar chiar și aeriană. Aeroportul din Constanța probabil că ar trebui folosit mai bine, și aici nu mă refer la faptul că un antreprenor ar trebui să facă asta. Antreprenorii ce pot face este să servească aceste infrastructuri, pentru că, până la urmă, afacerile mici antreprenoriale sunt cele care oferă servicii de consultanță, de contabilitate, de proiectare, de design, de publicitate, media și advertising și așa mai departe. Nu în ultimul rând, zona de energie, care devine din ce în ce mai mult importantă în Dobrogea prin perspectiva potențialului, și eolian și solar, pe care-l are regiunea și care începe să fie valorificat de ce nu, inclusiv la nivelul unor inițiative antreprenoriale. Primele dezvoltate au fost ale unor corporații, ale unor companii de energie mari la nivel global și la nivel național, dar acum ultimele dezvoltări pe care le-am văzut aici, în zonă, sunt făcute chiar de către antreprenori și probabil poate să fie o oportunitate foarte interesantă, mai ales că oriunde există un ecosistem deja creat, așa cum este acesta din Dobrogea pe eolian, este mai ușor să te instalezi pentru că există deja expertiză, există deja infrastructura”, este de părere Marius Ghenea.