AI BANI DE INVESTIŢII? Cele mai bune PREŢURI la APARTAMENTELE cu patru camere

AI BANI DE INVESTIȚII? Cele mai bune PREȚURI la APARTAMENTELE cu patru camere

Cumpărătorii, în special cei care cu greu au reușit să obțină un credit, ori să adune o sumă mai consistentă, sunt atenți la fiecare bănuț atunci când vor să-și achiziționeze o casă. Chiar dacă pentru mulți este investiția vieții, prețul a devenit în foarte multe cazuri principalul aspect care contează. Zona nu pare să mai fie chiar atât de importantă, așa cum nici îmbunătățirile nu mai reprezintă neapărat un plus, și asta deoarece majoritatea viitorilor proprietari preferă să facă reno-vări. Așadar, nu întotdeauna investiția vechiului proprietar se mai justifică și tot mai puțin reprezintă un motiv bun pentru a mai pune ceva la preț. Iar acest preț contează foarte mult pentru constănțenii care vor un aparta-ment cu patru camere, nu neapărat din considerente de spațiu, ci mai degrabă de compartimentare.Există în acest moment pe piață destule astfel de locuințe sub 60.000 de euro, multe chiar spre 50.000 de euro. Majoritatea le găsim în cartiere ca Poarta 6, Inel 1 și Inel 2. Nu au suprafețe prea mari, însă pentru cei care pun accent mai mult pe numărul de camere, și nu neapărat pe mărimea lor, reprezintă o soluție numai bună.De exemplu, unul dintre apartamentele cu patru camere cu prețul printre cele mai mici este scos la vânzare de un proprietar din Inel 2, zona Complex Primăvara. În ciuda prețului, locuința, care este decomandată și are două băi, arată chiar foarte bine și are aproape 70 de metri pătrați.De altfel, în acest moment există mai multe astfel de apartamente în Inel 2 care se vând cu 47.000 de euro. De asemenea, în zona Anda cu aceiași bani putem cumpăra un apartament cu patru camere, de 78 de metri pătrați, decomandat, confort zero.Pentru un alt apartament decomandat din Poarta 6, aproape de Piața Roșie, care are însă 96 de metri pătrați, de asemenea confort zero, cu două grupuri sanitare și destule îmbunătățiri, proprietarul cere 59.500 de euro. În Poarta 6 avem la această oră apartamente cu prețuri și mai mici, dar și suprafața utilă scade. Pentru o locuință de 70 de metri pătrați sau puțin peste vorbim despre prețuri cuprinse, în general, între 52.000 de euro și 55.000 de euro.Suprafețe mari, prețuri pe măsurăPe de altă parte, un apartament cu patru camere de aproximativ 100 de metri pătrați, ideal pentru o astfel de unitate locativă, costă, în majoritatea cazurilor, între 75.000 și 100.000 de euro, în funcție de zonă. Pentru un duplex de 150 de metri pătrați trebuie însă să scoatem din buzunare ceva mai mult. De exemplu, este scos la vânzare un astfel de apartament și în zona Dacia. Costă 115.000 de euro, însă și condițiile sunt pe măsură. Fericitul proprietar s-ar putea muta acolo imediat după ce semnează contractul de vânzare - cumpărare.