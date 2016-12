AGROSTAR: Rămânerea lui Tabără la conducerea MADR înseamnă falimentul agriculturii româneşti

AGROSTAR: Rămânerea lui Tabără la conducerea MADR înseamnă falimentul agriculturii românești

Federația AGROSTAR îi cere ministrului Valeriu Tabără să plece de la conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) dacă nu poate să facă nimic pentru agricultori, rămânerea lui la conducerea MADR însemnând falimentul agriculturii românești.„Toate intervențiile publice ale domnului ministru Tabără se rezumă la faptul că ministerul nu poate să facă nimic. Dacă nu poate să facă nimic, să plece acasă domnul Tabără. România are nevoie de un ministru al agriculturii care să se implice și să ajute la valorificarea potențialului pe care țara noastră îl are. Ce ne lipsește la ora actuală sunt tocmai politicile pe care trebuie să le facă ministerul condus de domnul Tabără. Domnul Tabără tot declară că are ca prioritate echilibrarea balanței comerciale, dar nu spune că exportăm materii prime la prețuri mici și importăm produse finite scumpe și că piața este dominată de produse din import”, spune președintele AGROSTAR, Niculae Ștefan, într-un comunicat de presă.