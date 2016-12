Agricultura va resimţi efectele crizei economice în 2009

Agricultura va resimți efectele crizei economice în 2009

Sentimentul de teamă primează în rândul agricultorilor din Constanța, în contextul crizei financiare și previziunilor negative cu privire la rezultatele economice, pentru anul viitor. Piața produselor agricole este prima victimă a recesiunii. Însă, productivitatea și accesarea creditelor, momentan, nu sunt considerate problematice, pentru producătorii constănțeni. „Nu am fost afectat de criză, cel puțin anul acesta. Din contră, am avut un an fructuos. Am accesat doar credite pe termen scurt, pe care le-am plătit imediat după ce am vândut produsele. Singurul lucru pe care îl așteptăm, este o ploaie înaintea venirii iernii. De-abia anul viitor, vom vedea primele semne ale crizei, dacă acestea vor exista”, a declarat Sima Fudulea, fermier. Problemele apărute de pe urma crizei vizează oscilația monedei euro și dolarului, afirmă Marian Dragomir, un agricultor din Istria „Sigur există o oarecare teamă, în acest sector. Pierderile, dar și câștigurile au venit de pe urmă cursului valutar. Spre exemplu, am avut un credit contractat pentru realizarea unui proiect SAPARD și, din fericire, l-am rambursat în totalitate înaintea scadenței, care era în decembrie. În plus, am avut de câștigat de pe urma cursului valutar. Când am semnat contractul de creditare, un dolar era 3 lei, iar ultima rată, din vară, am plătit-o la un curs de 2,4 lei pe dolar”, a explicat acesta. Previziunea la prețul grâului a fost un alt moment, când fermierul a putut câștiga sau pierde. „Previziunea la prețul grâului nu a fost corectă, pentru această perioadă. Cine a vândut integral producția de grâu în vară, a avut de câștigat, pentru că prețul, atunci era de 50 de bani la kilogramul de grâu. Acum prețul a scăzut la 30 de bani pe kilogram”, a mai declarat Marian Dragomir. Ioan Zamfir, secretarul general al Asociației Producătorilor Privați din Constanța, a fost mult mai tranșant cu privire la problemele actuale ale agriculturii și la situația pieței produselor agricole. „Piața produselor agricole din România este atipică. După întâlnirea de la Roma, cu privire la rezolvarea situației de pe piața alimentară europeană, pe piața națională s-a produs un paradox: piața, atât a produselor primare, cât și a produselor procesate, din sectorul agricol s-a prăbușit. Prețul au scăzut considerabil și s-a ajuns la situația ca agricultorul să fie nevoit să vândă un kilogram de grâu cu 30 bani sau un kilogram de floarea-soarelui cu 50 până la 70 de bani”, a declarat pentru ziarul Cuget Liber, Ioan Zamfir. Acesta nu este de acord cu cauzele invocate de cumpărătorii de pe piața produselor agricole, referitoare la evoluția prețurilor. „Dacă procesatorii pretind că prețul la grâu este mic, din cauza calității slabe; cu alte cuvinte, dacă grâul este furajer, de ce nu a intervenit Protecția Consumatorului și nu a retras produsul de pe piață? Sau dacă există o supraofertă, față de primăvară, când prețul grâului era de 1 leu pe kilogram, de ce acum, când e de 30 de bani pe kilogram, nu s-a ieftinit și pâinea, cu aceeași pondere? De ce nu se sesizează Oficiul Concurenței?”, a concluzionat secretarul general al Asociației Producătorilor Privați din Constanța.