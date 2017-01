Agricultura constănţeană va fi sprijinită cu peste 125 de milioane de lei

În această toamnă

Agricultura constănțeană va fi sprijinită cu peste 125 de milioane de lei

Seceta care a compromis culturile agricole din acest an și valoarea mare a sprijinului acordat de Ministerul Agriculturii, de trei ori mai mare decât cea de anul trecut, i-au determinat pe fermierii constănțeni să se înghesuie pentru a primi subvențiile. Potrivit informațiilor oferite de către directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Constanța, Dumitru Mergiani estimările făcute la începutul campaniei au fost depășite la toate capitolele. „Spre deosebire de alte zone unde interesul pentru subvenții a fost unul destul de scăzut, Constanța se numără printre județele fruntașe din punct de vedere al sumelor acordate fermierilor. Astfel, dacă la începutul campaniei, noi preconizam să acordăm subvenții pentru aproximativ 230.000 de hectare, cu o aproape o lună înainte de expirarea termenului am ajuns la circa 270.000 de hectare. În plus, dacă ținem cont de situația înregistrată anul trecut, când s-au acordat subvenții pentru o suprafață de 200 de mii de hectare, se poate observa ușor un interes cu peste 35% mai mare. Principalul motiv care i-a determinat pe fermieri a fost suma mare de bani acordată de stat, cuprinsă între 400 și 500 de lei la hectar, comparativ cu 150 de lei cât s-a acordat anul trecut”, a precizat directorul. Potrivit situației înregistrate până ieri, la centrul județean Constanța al APIA fuseseră depuse 6.287 de cereri, pentru o valoare totală a subvențiilor de 126.622.433 de lei, din care cei mai mulți bani au fost solicitați pentru achiziționarea de sămânță certificată, respectiv 54,7 milioane de lei. De asemenea, cele mai mari fonduri au fost alocate înființării culturilor de grâu din această toamnă, care vor acoperi o suprafață de peste 170 de mii de hectare. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar se mai pot depune până la data de 15 noiembrie 2007 inclusiv, iar termenul limită de utilizare a bonurilor valorice este 15 decembrie 2007. Data limită pentru depunerea deconturilor justificative de către furnizori la sucursalele județene APIA este 29 februarie 2008 inclusiv.Seceta care a compromis culturile agricole din acest an și valoarea mare a sprijinului acordat de Ministerul Agriculturii, de trei ori mai mare decât cea de anul trecut, i-au determinat pe fermierii constănțeni să se înghesuie pentru a primi subvențiile. Potrivit informațiilor oferite de către directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Constanța, Dumitru Mergiani estimările făcute la începutul campaniei au fost depășite la toate capitolele. „Spre deosebire de alte zone unde interesul pentru subvenții a fost unul destul de scăzut, Constanța se numără printre județele fruntașe din punct de vedere al sumelor acordate fermierilor. Astfel, dacă la începutul campaniei, noi preconizam să acordăm subvenții pentru aproximativ 230.000 de hectare, cu o aproape o lună înainte de expirarea termenului am ajuns la circa 270.000 de hectare. În plus, dacă ținem cont de situația înregistrată anul trecut, când s-au acordat subvenții pentru o suprafață de 200 de mii de hectare, se poate observa ușor un interes cu peste 35% mai mare. Principalul motiv care i-a determinat pe fermieri a fost suma mare de bani acordată de stat, cuprinsă între 400 și 500 de lei la hectar, comparativ cu 150 de lei cât s-a acordat anul trecut”, a precizat directorul. Potrivit situației înregistrate până ieri, la centrul județean Constanța al APIA fuseseră depuse 6.287 de cereri, pentru o valoare totală a subvențiilor de 126.622.433 de lei, din care cei mai mulți bani au fost solicitați pentru achiziționarea de sămânță certificată, respectiv 54,7 milioane de lei. De asemenea, cele mai mari fonduri au fost alocate înființării culturilor de grâu din această toamnă, care vor acoperi o suprafață de peste 170 de mii de hectare. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar se mai pot depune până la data de 15 noiembrie 2007 inclusiv, iar termenul limită de utilizare a bonurilor valorice este 15 decembrie 2007. Data limită pentru depunerea deconturilor justificative de către furnizori la sucursalele județene APIA este 29 februarie 2008 inclusiv.