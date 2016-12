Agricultorii vor primi subvenţia maximă: 170 euro la hectar

Agricultorii vor primi subvenția maximă: 170 euro la hectar

Conducerea Ministerului Agriculturii și Federația Agrostar au ajuns astăzi la un acord în ceea ce privește plata pe suprafață. Agricultorii urmează să primească aproape 170 de euro pe hectar. Negocierile continua însă și săptămâna viitoare, pentru subvenția la bovine. Ministerul Agriculturii a propus 450 de lei, însă Agrostar cere 550 de lei pe cap de animal.„O sumă de 119 euro pe hectar va veni de la Uniunea Europeană, iar 50 de euro pe hectar de la bugetul de stat. Este foarte important acest lucru pentru problemele agricultorilor întrucât de ani buni plata pe suprafața a fost ciuntită. A rămas, însă, în discuție subvenția la bovine. MADR a propus o sumă de 450 de lei pe cap de animal, 50 de lei în plus față de anul trecut, dar noi nu am fost de acord pentru că și sectorul de bovine a fost afectat în acest an ca și celelalte sectoare. Noi am propus 550 lei pe cap de animal. La ovine a rămas plafonul maxim de 40 de lei pe cap de animal pentru că aici, din păcate, este plafonul maxim negociat cu UE și nu mai putem suplimenta această sumă”, a declarat Ștefan Niculae, președintele Federației AGROSTAR, la finalul negocierilor cu conducerea Ministerului Agriculturii.Acesta a precizat că a solicitat extinderea ajutorului de minimis și la sectorul pomicol și cel viticol pentru că și aceste sectoare au avut probleme în 2012. „Am cerut ministrului să extindă ajutorul de minimis și la sectorul pomicol și cel viticol pentru că și acolo au fost probleme din cauza secetei. Cei 170 de euro pe hectar împreună cu ajutorul de minimis, care va ajunge la 190 - 200 de euro reprezintă o sumă importantă pentru agricultori. Vom primi bani în avans pentru plata pe suprafața, un procent de 60 - 70%. Sperăm același procent și la bovine după ce vom finaliza negocierile în cursul săptămânii viitoare”, a mai spus șeful Agrostar.