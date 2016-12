Agricultorii vor primi mai mulţi bani de la UE, din 2014

Agricultorii vor primi mai mulți bani de la UE, din 2014

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind modificările care vor fi aduse politicii sale agricole, începând cu 2014.Politica agricolă a UE urmărește:- susținerea veniturilor agricultorilor, cu condiția ca aceștia să îndeplinească standarde stricte în materie de siguranță alimentară, protecția mediului și sănătatea și bunăstarea animalelor (70% din bugetul alocat susținerii exploatațiilor agricole din Europa);- stabilizarea pieței în cazul în care agri-cultura are de suferit din cauza intemperiilor sau a bolilor (aproximativ 10% din buget);- finanțarea modernizării fermelor pentru a le spori competitivitatea (20% din bugetul alocat agriculturii, la care se adaugă finanțarea națională).În urma acordului, unele dintre norme se vor modifica începând din ianuarie 2014. De exemplu, pentru a putea beneficia de ajutor pentru venit, agricultorii vor trebui să adopte practici durabile pentru a promova calitatea solului, biodiversitatea, diversificarea culturilor și menținerea unor pășuni sănătoase.Reforma va avea ca rezultat și o distribuție mai echitabilă a finanțării: până în 2019, toate țările UE vor trebui să primească minim 75% din media înregistrată la nivelul UE.Politicienii au convenit, de asemenea, asupra modificărilor care le-ar putea veni în ajutor tinerilor agricultori aflați la început de drum. În prezent, 30% din cele 12 milioane de agricultori europeni au peste 65 de ani și doar 6% sub 35 de ani.În plus față de ajutorul care se acordă în prezent, noii agricultori vor primi, în primii cinci ani, un sprijin pentru venit suplimentar de 25%.Vor fi adoptate norme care vor consolida, de asemenea, poziția de negociere a agricultorilor în unele sectoare, conferindu-le organizațiilor profesionale autoritatea de a încheia contracte în numele lor.Noile norme vor intra în vigoare în ianuarie 2014. În UE numărul persoanelor a căror activitate principală este agricultura se ridică la aproape 12 milioane. Împreună, agricultura și sectorul agroalimentar reprezintă 6% din PIB-ul UE și furnizează 46 de milioane de locuri de muncă.