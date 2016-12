Agricultorii constănţeni mizează pe culturile de grâu şi orz

Agricultorii constănțeni mizează pe culturile de grâu și orz

2013 se anunță un an cu recolte frumoase, sau cel puțin așa speră agricultorii constănțeni. Până la această oră datele par destul de încurajatoare pentru cei care au cultivat grâu și orz: a plouat în lunile de toamnă în majoritatea zonelor (chiar dacă nu neapărat exact la timp), iar zăpada căzută luna trecută a fost destul de generoasă cantitativ. Singura problemă care îi face acum pe agricultori să strângă din dinți este stresul termic; diferențele mari de temperatură între zi și noapte, ori de la o zi la alta, nu fac deloc bine culturilor.„Suntem optimiști! Semne bune anul are! Culturile de toamnă arată mai bine decât cele cu un an în urmă. Stresul termic îi face cel mai rău grâului, dar sperăm să fie mai bine ca anul trecut”, a precizat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța. Acesta a explicat că și pentru 2013 se mizează în special pe grâu și orz. Din păcate, foarte mulți constănțeni care și-au încercat norocul și în anul agricol 2012 - 2013 cu rapița, după un an agricol 2011 - 2012 dezastruos, au aruncat banii pe fereastră. Majoritatea suprafețelor cultivate vor fi întoarse, și asta deoarece în cazul acestei culturi nu a plouat la timp. Agricultorii din sudul județului speră să aibă totuși o recoltă bună, având în vedere că precipitațiile au fost ceva mai generoase și venite la timp util, însă până la ieșirea din iarnă nimeni nu poate fi sigur de nimic.Partea bună este că meteorologii aduc agricultorilor vești destul de bune. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie relevă faptul că, în zona Dobrogei, după 9 ianuarie valorile de temperatură vor fi în creștere, cele maxime devenind pozitive, iar minimele urmând a se situa ușor sub limita de îngheț. În plus, probabilitatea pentru precipitații mixte va fi destul de mare după data de 14 ianuarie, veste cum nu se poate mai bună pentru agricultori.