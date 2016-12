Agenţiile imobiliare constănţene îşi suflecă mânecile. Începe "sezonul" de vânzări

Agențiile imobiliare constănțene își suflecă mânecile. Începe "sezonul" de vânzări

Perioada cea mai bună pentru agențiile imobiliare constănțene începe cu sfârșitul acestei luni și se va încheia undeva în primele luni ale verii, aceasta este tendința înregistrată, per ansamblu, în anii precedenți. Explicația este destul de simplă: interesul cumpărătorilor este mai ridicat în aceste luni datorită vremii mult mai prietenoase, iar oferta, din belșug. Agenții imobiliari spun că piața se calmează, de regulă, pe la sfârșitul lunii iunie, atunci când încep concediile, moment care marchează o scădere, pe de o parte a interesului potențialilor cumpărători, iar pe de altă parte, a ofertei. Mulți proprietari de apartamente din zone ca Faleză Nord, Tomis III, Tomis Nord, Tăbăcărie și chiar din zona centrală preferă închirierile sezoniere, din care pot scoate sume extrem de frumoase. O parte dintre ei au clienți fideli, care revin vară de vară, așadar dacă tranzacția nu s-a efectuat până să dea buluc turiștii la mare, mulți proprietari preferă să mai amâne câteva luni, și astfel scot locuințele de la vânzare.„De regulă primăvara numărul celor care se interesează de un apartament este mai mare și sperăm să se întâmple acest lucru și acum. Suntem pregătiți, dar până la urmă depinde și în cât timp doritorii obțin finanțarea. Majoritatea cumpără cu bani luați de la bancă, dar de regulă, în prima jumătate de an, dând la o parte ianuarie, lună în care nu mișcă nimic, și februarie, care este și ea destul de slabă, este perioada cu cea mai multă activitate”, a precizat Valentina, consultant imobiliar la o agenție constănțeană.Tranzacții multe și în februarieAgențiile imobiliare mari au avut activitate din plin încă din februarie și se așteaptă ca și în următoarele luni să fie la fel. „Criza a cam dat peste cap toate statisticile. De exemplu, în luna august nu prea se făceau tranzacții, noi am făcut anul trecut, a fost chiar o lună bună. Pe de altă parte, februarie și martie au fost luni excelente pentru noi, ca agenție. Sunt premize și pentru lunile următoare, pentru că oricine face o investiție, e de preferat să o facă primăvara, nu toamna sau iarna. Avem așteptări, iar dacă privim și un pic în urmă, la februarie și martie, avem așteptări mari, chiar”, a precizat directorul altei agenții imobiliare, Marius Coman.Din păcate, spun totuși agenții imobiliari constănțeni, cum numărul tranzacțiilor a scăzut extrem de mult în ultimii ani, diferența dintre primăvară, vară și toamnă nu mai este chiar atât de semnificativă. Iarna rămâne cel mai „păcătos“ anotimp pentru afacerile lor.