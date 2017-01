Agenţii economici vor fi supravegheaţi prin satelit, dacă emit bonuri fiscale

Agenții economici vor fi supravegheați prin satelit, dacă emit bonuri fiscale

Sistemul caselor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie s-a dovedit o stavilă mult prea slabă în combaterea evaziunii fiscale. Cu excepția României, toate statele europene au adoptat sistemul caselor de marcat cu jurnal electronic conectate prin satelit la instituțiile fiscale. Acesta permite urmărirea în timp real, de la distanță, a activității agenților economici și prelucrarea rapidă a datelor. Inspectorii fiscali se deplasează la sediul firmelor doar când constată o diminuare suspectă a încasărilor înregistrate de casele de marcat.Noul sistem și-a demonstrat eficiența în practică. Bulgaria, spre exemplu, în care evaziunea fiscală era comparabilă cu cea din România, a obținut venituri suplimentare de circa 2 miliarde de euro după primul an de aplicare.Deși aveau exemplul Bulgariei, autoritățile române s-au înverșunat multă vreme să nu renunțe la vechiul sistem. Nu cred că a fost vorba de comoditate și rezistență la nou, ci de cu totul alte motive. Nu toată lumea dorește transparență totală privind circulația banilor în economie.Faptul că, în sfârșit, guvernanții noștri s-au hotărât să introducă sistemul caselor de marcat cu jurnal electronic se datorează presiunilor organizațiilor patronale, creșterii alarmante a fenomenului evazionist și eșecului instituțiilor statului în a-l ține sub control prin alte metode.Potrivit proiectului de OUG pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, înlocuirea vechilor aparate de marcat cu cele echipate cu jurnal electronic se va face în trepte. Marii contribuabili au un răgaz de 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru a se dota cu noile aparate, contribuabilii mijlocii - 210 zile, iar micii contribuabili - 390 de zile. Procedura de conectare a aparatelor la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale va fi stabilită, de către ANAF, în decurs de 6 luni după cele 390 de zile. Agenții economici au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor.Întrucât întregul proces de implementare a noului sistem va dura circa un an și jumătate, el va fi operațional în a doua jumătate a anului 2016.Bonul fiscal va suferi o modificare. Pe viitor, pe lângă datele actuale, va cuprinde, ca element obligatoriu, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Acesta este necesar pentru deducerea TVA, care poate fi justificată cu bonurile fiscale ce îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate.La nivelul ANAF va fi înființat, în formă electronică, un registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.Sistemul are și excepții. Spre exemplu, nu sunt incluse: comerțul ocazional efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați; vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați; transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite și altele.Potrivit proiectului de act normativ, un număr de 26 de fapte constituie contravenții și sunt sancționate cu amenzi de la 800 la 60.000 de lei. Iată câteva exemple:- neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale - amendă de 10.000 - 15.000 lei;- neînmânarea bonului fiscal clientului - amendă de 800 - 1.500 lei;- neîndeplinirea obligației de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale conform legii - amendă de 10.000 - 15.000 lei.În plus, sumele încasate fără a fi înregistrate se confiscă.Activitatea agentului economic va putea fi suspendată în punctul de lucru, pe o perioadă de la una la 3 luni, pentru: neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale; neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate; emiterea de bonuri fiscale cu o valoare inferioară celei reale; neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse sau extrase în sau din sertarul casei de marcat și altele.