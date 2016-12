Află pentru ce cantitate maximă de motorină primeşti ajutor de stat

În atenția agricultorilor!

Află pentru ce cantitate maximă de motorină primești ajutor de stat

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicată hotărârea ce vizează subvenționarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Astfel, pentru motorina utilizată în anii 2013 și 2014 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, s-a stabilit o rată a accizei de 21 euro/1000 litri. Diferența dintre rata accizei standard și rata accizei reduse se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.Iată care sunt cantitățile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, în sectorul vegetal: cereale - 78 litri/ha, orez - 96 litri/ha, leguminoase boabe - 78 litri/ha, oleaginoase - 78 litri/ha, cartof - 150 litri/ha, sfeclă de zahăr - 139 litri/ha, tutun și hamei - 140 litri/ha, plante medicinale si aromatice - 100 litri/ha, legume cultivate în câmp - 148 litri/ha, legume cultivate în spații protejate - 75 litri/ha, pepeni verzi și galbeni - 150 litri/ha, flori și plante ornamentale - 100 litri/ha, ciuperci - 80 litri/tonă, pășuni naturale, fânețe naturale, pajiști temporare - 30 litri/ha, plante de nutreț și însilozare - 130 litri/ha, livezi - 130 litri/ha, căpșun, alți arbuști fructiferi - 65 litri/ha, viță de vie - 125 litri/ha, teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente - 150 litri/ha, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele - 40 litri/ha, plante energetice nonalimentare - 100 litri/ha.Acest ajutor se acordă anual, pentru cantitățile de motorină achiziționate în anul 2013 și utilizate pentru lucrările mecanizate în agricultură până la 31 decembrie 2013, respectiv achiziționate în anul 2014 și utilizate pentru lucrările mecanizate în agricultură până la 31 decembrie 2014, inclusiv, în limita cantităților maxime anuale.Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin structurile sale teritoriale.Beneficiază de ajutor de stat orice solicitant care depune la APIA o cerere de acord prealabil pentru finanțare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanțării.