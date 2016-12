Află cât costă terenurile situate înafara municipiului Constanţa

1

preturi ciudate

terenurile intravilane, cu utilitati si iesire directa la asfalt, isi merita preturile. Terenurile extravilane, fara utilitati si -uneori- si fara iesire la asfalt, nu. Chiar daca sunt in zona cartierelor de vile. ("Zona" e un termen destul de... larg....) Sunt simple terenuri agricole parcelate (uneori fara acte, e doar o parcelare pe hirtie) fara insemnele proprietatii pe teren (nici nu stii ce cumperi si la incheierea actelor nu se stipuleaza insemnele de hotar materiale).(Ati vazut dvs. o zona pichetata, cu marcarea si numerotarea loturilor? Asta e obligatia minima si obligatorie a vinzatorului. Dar cine sa faca o astfel de lege la noi? Si sa mai si impuna respectarea ei. Asta-i primul semn ca in zona se vind terenuri. Fara astfel de ..."amenajari", nu exista vinzare legala.) Apoi acum, in criza, lumea nu se mai inghesuie sa cumpere (pentu construit, speculat sau simpla depozitare a surplusului lichid). De ce se pastreaza preturi ridicate? Un lot extravilan, fara utilitati si CU IESIRE LA ASFALT, la 500 m.p. nu trebuie sa depaseasca 1000 USD. Protectia consumatorului, ce pazeste? De altfel si guvernul a lasat-o moale cu legea care prevedea obligatia notarilor de a publica cifrele reale de vinzare a loturilor. Pentru ca s-ar declara cifre prea mici?!! Pai asta inseamna o recunoastere pe fata a faptul ca se fura bugetul. Si se incalca legea de catre vinzatori/cumparatori sub protectia notarilor. Si se mai recunaoste ca se doreste inselarea cumparatorului de loc de casa! Strigind preturi mult prea umflate, la care poti obtine reduceri doar daca esti "baiat destept"! Jaf pe fata. Prosti cei care cumpara la preturi astronomice. Dar, probabil sunt bani de furat (sau mita) si ce-i de haram... de haram se duce, cum zice un proverb "geto-dacic">>>>>>