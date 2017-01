Afacerile Blue Air se ridică la 175 milioane lei

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Compania aeriană low-cost Blue Air a încheiat primul semestru din 2008 cu o cifră de afaceri de 175 milioane lei, cu 33% mai mare față de cea din 2007. Peste 425.000 de pasageri au ales liniile Blue Air, cu 21,5% mai mulți față de primul semestru din 2007, când numărul pasagerilor a fost de 350.000. „Numărul pasagerilor a crescut odată cu inaugurarea noilor curse, către Larnaca și Berlin, către Koln, Stuttgart și Madrid din Sibiu și către Bruxelles din Constanța. În plus, am mărit frecvența curselor pentru mai multe destinații”, spun oficialii companiei. În perioada ianuarie – iunie, gradul de ocupare a atins 73%. Gradul de ocupare va crește însă puternic în a doua jumătate a lui 2008, datorită celor care vor pleca și vor veni în concediile de vară și iarnă. Oficialii Blue Air estimează un grad de ocupare maxim pentru aceste perioade. În primul semestru al anului, compania a făcut mai mult investiții, demarând un amplu proces de înnoire a flotei. De luna trecută, Blue Air folosește un Boeing 737-800 Next Generation, căruia i se vor alătura alte două aeronave similare, plus încă cinci Boeing 737 NG, care au fost comandate la producător și vor „ateriza” în 2013.