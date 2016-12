Reportaj

Afaceri de week-end

Expresia „time is money” trebuie amendată. Nu prea mai este valabilă în zilele noastre. Astăzi, sunt tot mai multe afacerile care aduc profit de vineri până duminică noaptea, pentru ca în restul săptămânii să producă pierderi. În cazul lor, e mai corect să se spună: „week-end is money”.Bani… adevărațiÎn restaurante, baruri, terase și pizzarii, banii „adevărați” se fac la sfârșit de săptămână. La Irish Pub, clienții din timpul săptămânii sunt străinii care lucrează la firmele din Constanța. Se înțelege că nu sunt prea mulți. În week-end, se schimbă kalimera. Pub-ul e luat în stăpânire de familiști și tineri. Cei mai în vârstă vin să ia masa. Tineretul obișnuiește să facă un popas la o cafea sau „un drink”, înainte de a decola spre un club de noapte.Numărul clienților de la restaurantul Marco Polo crește consistent la sfârșit de săptămână. Sâmbăta vin mai mulți tineri. Ponderea e mai mare duminica. 95% dintre cei ce calcă pragul stabilimentului vin pentru un prânz sau o cină. Clientela îndeplinește ritualul „mesei în oraș”, o dată pe săptămână.Starea civilă e de vină!Până la declanșarea crizei economice, multe dintre restaurante au trăit - bine mersi! - de pe urma nunților. Au fost cinci - șase ani la rând când programările pentru o nuntă sau un botez se făceau cu un an înainte. În februarie, nu mai era nicio sâmbătă liberă. Cu noroc, se mai găsea o „fereastră”, într-o duminică.Se dezvoltase o industrie a nunților. Se construiau restaurante și saloane noi. Cele vechi erau reamenajate, compartimentate, pentru a primi mai multe nunți simultan. Erau și restaurante care ajunseseră la performanța de a organiza în același spațiu, o nuntă de la ora 14 la 22 și alta în continuare.Astăzi, lucrurile s-au schimbat radical. La restaurantul Delfinul, din Constanța, numărul nunților a scăzut cu 50% față de anul 2008. Care este explicația: s-au construit prea multe restaurante, a crescut concurența? Cauza este la… Starea civilă, cred cei de la Delfinul. A scăzut numărul căsătoriilor.La restaurantul Zorile, nunțile sunt cu 70-80% mai puține. Responsabilii unității au o explicație mai complexă: sunt prea multe restaurante și saloane, litoralul absoarbe o bună parte din cerere, iar căsătoriile s-au rărit. Dacă se menține tendința, multe restau-rante vor fi nevoite să tragă obloanele sau să se reprofileze.Săptămâna de trei zileCluburile și discotecile au viață de week-end. Pentru ele, săptămâna ține de vineri până duminică. Dacă se întâmplă ca vreuna să fie deschisă în afara acestui interval, fiți siguri că e o eroare!Cu cele 250 de locuri și numeroasele evenimente pe care le organizează, Phoenix face parte din elita cluburilor din Constanța. De curând a organizat un concert al legendarei trupe „Pheonix”, la care s-a umplut sala. De regulă, în week-end, 70% din capacitatea clubului este ocupată. În timpul sezonului estival, din cauza concurenței cluburilor și discotecilor din Mamaia, clientela se reduce la 50%.Turism de week-endÎn industria hotelieră de pe litoral, turismul de week-end este un fenomen de dată recentă, prezent mai ales la capetele de sezon. Apariția lui are cauze multiple, asupra cărora nu vom insista acum.La hotelul Condor, din Mamaia, turismul de week-end asigură, la acest moment, un grad de ocupare cu 10% mai mare decât în cursul săptămânii. Lucrurile se vor schimba după data de 15 iulie, când vor începe să sosească clienții care au cumpărat vacanțe, 50% din capacitatea de cazare a hotelului Central, din Mamaia, este acoperită prin programul social „Litoralul pentru toți”. În week-end, gradul de ocupare crește cu circa 20%.Profit din înotLa sfârșit de săptămână, piscina hotelului Condor este vizitată nu doar de turiști, ci și de localnici. Scăldatul și înotul sunt o sursă de venituri prea puțin exploatată. În ultimul deceniu, numărul piscinelor din stațiunile de pe litoral și din Constanța, acoperite sau în aer liber, a înregistrat o creștere substanțială. Ele au fost concepute ca anexe ale hotelurilor - un serviciu în plus - și prea puțin ca afaceri de sine stătătoare.În bazine de înot se investește mult prea timid. Foarte curând va fi inaugurat cel din cartierul „Obor”, de pe strada Avram Iancu. Nimeni n-ar face o astfel de investiție, dacă n-ar conta pe faptul că sportul îi va aduce profit. O astfel de activitate debutează, de regulă, ca afacere de week-end, dar are toate șansele să depășească acest stadiu.De la Jump la CityplexSpațiile de joacă pentru copii se supun legii creșterii profitului la sfârșit de săptămână. La Jump Kids Playground, sâmbăta și duminica se înregistrează cel mai mare aflux de copii care vin să se joace și cele mai multe eveni-mente organizate pentru ei: ser-barea zilei de naștere sau a zilei onomastice,Aceeași regulă se respectă și în cinematografe. La Cityplex Tomis, numărul spectatorilor crește cu 40% în week-end, iar evantaiul vârstelor se lărgește. Dimineața, vin copiii și părinții. Seara este luat cu asalt de tineri, care se opresc să vadă un film înainte de a merge la un club de noapte.