Afaceri cu frişcă şi ciocolată. Omul care duce mai departe tradiţia dulce a Constanţei - "Crizantema"

Afaceri cu frișcă și ciocolată. Omul care duce mai departe tradiția dulce a Constanței - "Crizantema"

Cunoscută de constănțeni drept una dintre cele mai vechi cofetării și o emblemă a orașului de la malul mării, Cofetăria Crizantema rămâne în continuare locul preferat al iubitorilor de prăjituri, torturi, fursecuri și înghețată, remarcându-se în peisajul cofetăriilor din Constanța prin gustul inconfundabil al prăjiturilor de altădată, al rețetelor vechi și noi, al mașinăriilor de ultimă generație și al combinațiilor inediteâ dintre ingrediente și arome.Cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul cofetăriei, maestrul cofetar Ion Munteanu și-a dedicat întreaga viață unei meserii care s-ar caracteriza în două cuvinte: artă și gust. După ce a absolvit școala de cofetari, în 1970, s-a ambiționat, a învățat și a furat meserie de la cei mai vechi și buni cofetari dobrogeni, iar la 24 de ani a devenit mâna dreaptă a șefului său. Revoluția l-a prins la vechea Crizantemă, iar din anul 1991 a pornit singur la drum într-o nouă afacere și a „reînviat” Crizantema. I-a păstrat numele, însă a schimbat tot, de la mașinării până la re-țete și viziune. Din aprilie 2011, laboratorul și cofetăria Crizantema funcționează la cele mai înalte standarde, într-o clădire nouă, cu echipamente de ultimă generație și oameni dedicați care pun suflet în ceea ce fac.După ce s-au școlit la instituții de învățământ din Occident, copiii maestrului cofetar s-au întors acasă, unde lucrează cot la cot cu părinții și duc mai departe frumoasa afacere a familiei. „În anul 1970 am terminat școala profesională de cofetari, însă n-am vrut să rămân în branșă și am făcut liceul economic, la seral. Primul meu contact cu lumea cofetăriei a fost în vara anului 1970, la Neptun, când eram în practică. În perioada aceea, Neptunul era floarea stațiunilor românești, erau turiști germani, francezi, englezi. Am terminat liceul, iar apoi m-am îndreptat iar spre cofetărie. De-a lungul timpului, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și dintr-o pasiune s-a transformat într-o frumoasă meserie. Îmi amintesc că în primii ani de muncă, cei mai bătrâni dintre cofetari veneau la muncă cu o oră mai devreme și amestecau aluaturile și țineau secretul. În timp, șeful le-a impus să ni le transmită și nouă, pentru că ei erau depășiți și noi, cei din noua generație, trebuia să le cunoaștem. Meseria se fură. Am parcurs toate etapele și am avut șansa să ajung în anul 1981, la 24 de ani, mâna dreaptă a șefului meu. El se ocupa de alte probleme administrative, iar eu mă ocupam de laborator, la vechea Crizantema, emblema cofetăriei constănțene. M-a prins Revoluția tot acolo, însă din 1991 am început prin propriile forțe o nouă afacere, tot cu brandul Crizantema, în vechiul laborator, iar de atunci a început adevărata concurență. Ca orice afacere, am luat-o de la zero și ne-am luptat cu problemele care s-au ivit la vremea respectivă. Știind de mic ce gusturi aveau prăjiturile, eu am încercat să le readuc în cofetăria noastră”, a povestit maestrul cofetar."Noi am mers pe rețetele tradiționale"Dacă în urmă cu câțiva ani, existau numai în Constanța peste 40 de cofetării, astăzi le poți număra pe degete, spune Ion Munteanu, care vorbește despre importanța rețetelor tradiționale, dar și despre influențele turcești și albaneze ale cofetăriei dobrogene, care și-au pus amprenta asupra creațiilor din laboratoare. „Cofetăria împreună cu laboratorul reprezentau cea mai mare unitate din Constanța, la vremea aceea. Avea peste 30 de angajați numai în laborator. Erau peste 40 de cofetării în Constanța, iar astăzi le numeri pe degete, pentru că tineretul nu se mai îndreaptă spre cofetării. Am încercat să ne deosebim de celelalte cofetării prin rețete. Noi am mers pe rețetele tradiționale, pe care eu le știam de mic. Cofetăria este una dintre cele mai frumoase meserii, e o ade-vărată artă. Am avut avantajul că am mers pe rețete sigure, pe care le știam și le stăpâneam bine, am avut alături cei mai buni cofetari, cu zeci de ani de experiență. Eu aveam 30 de ani, iar ei aveau 60, deci ei apucaseră vremuri bune ale cofetăriei. Cofetăria dobrogeană are influențe turcești, albaneze, iar unii dintre cei mai mari cofetari ai regiunii au fost de origine albaneză. Clienții noștri sunt stăpânii noștri. Ei sunt foarte importanți”, își amintește Ion Munteanu."Toată familia este implicată în această afacere"Faptul că tinerii nu prea se mai îndreaptă spre meseria de cofetar îl întristează pe maestrul cofetar, care și-a trimis copiii la studii în Occident, pentru a se specializa în acest domeniu. În viitor, Ion Munteanu își dorește să redeschidă vechea Crizantemă, un loc de suflet. „Văzând influența occidentală, eu mi-am trimis copilul la studii în Franța, ca să învețe meseria aceasta și să ducă mai departe afacerea familiei. După opt ani de studii acolo, s-a întors acasă, cu rețete franțuzești, și lucrează la creații. Noi doi ne ocupăm de laborator, iar fiica și soția se ocupă de partea de cofetărie, de vânzări. Toată familia este implicată în această afacere. Pe lângă produsele noastre tradiționale, noi scoatem lunar un produs nou. Avem un laborator și două cofetării, însă doresc să reamenajez vechiul spațiu, unde se afla în trecut Crizantema, și să avem a treia cofetărie, la cele mai înalte standarde. Acela este un loc de suflet și îmi doresc să-l readuc la viață”, a precizat acesta.