Afacerea "Tattoo şi body piercing" câştigă teren pe piaţa constănţeană

Afacerea "Tattoo și body piercing" câștigă teren pe piața constănțeană

Tineri (numai 26 de ani), cu înfățișare boemă și emanând independență, Ștefan Valentin Poenaru și Mihai Flueraru se numără printre „bătrânii” artiști ai saloanelor de tatuaj și piercing. Primul și-a început ucenicia în branșă de la vârsta de 16, cel de-al doilea, de la 12 ani. Pentru ei, arta tatuajului și a piercingului este mai mult decât un mijloc de a-și câștiga existența, este o pasiune.Meseria au învățat-o muncind în saloanele specializate din țară și din Italia. Mai apoi - după ce tânăra Uniune a Tatuatorilor Români a reușit să obțină recunoașterea meseriilor de tatuator și de montator bijuterie pe corp -, au urmat cursurile de specialitate organizate de Salonul Tattoo Sfinx Piercing, din București, cursuri avizate de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Diplomele de absolvire le dau dreptul legal să practice meseria.Munca lor necesită nu doar cunoștințe teoretice și practice în arta tatuajului artistic și cosmetic ori a body piercing-ului, ci și cunoștințe de igienă sanitară și de prim ajutor, pe care le-au dobândit la cursuri.Streetink Tattoo - acesta este numele salonului celor doi tineri, situat pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța - arată ca o clinică medicală. Băieții au investit peste 20.000 de euro în mobilier și aparatură, în instrumente, consumabile și bijuterii.Piața constănțeană este mult mai tânără decât ei. Cererea este destul de redusă, în timp ce numărul de saloane specializate, cu activitate semnificativă a ajuns la 14. Printre ele se numără: Lucky 13 Tattoo, Streetink Tattoo, Jolie Femme Salon, Cipberchi Tattoo (care fac parte din Uniunea Tatuatorilor Români), TomŽs Tattoo și Millenium Tattoo.La nivel național există peste 100 de astfel de saloane înscrise în UTR, numai în București fiind 21. Pe lângă ele funcționează multe alte saloane neafiliate.„Nu există încă o cultură a tatuajului la nivelul populației românești, așa cum se întâlnește în Occident. Mulți n-au aflat de existența tatuajului cosmetic, care poate aduce corecții naturii. Un artist poate rezolva problema lipsei sprâncenelor, poate face să iasă în evidență o anumită parte a feței, să creeze un machiaj permanent, poate realiza un tatuaj care să dea impresia că persoana nu este cheală, că tocmai s-a tuns zero” - spune Ștefan Poenaru.Cât se câștigă practicând această meserie? „Cât să trăim și să ne continuăm munca. Când am deschis salonul în prima locație, în primele șase luni nu ne-am putut acoperi cheltuielile. Abia după jumătate de an am ajuns pe plus” - povestește Mihai Flueraru.Cei doi tineri artiști au în medie un client pe zi. Mușteriii nu sunt doar din Constanța, ci și din țară. „Clienții nu aleg salonul, ci specialistul. În București, sunt mari artiști la care programarea se face cu jumătate de an înainte” - relatează Poenaru.Prețurile celor doi tineri variază între 100 de lei, pentru cel mai simplu tatuaj, și 3.000 de lei, pentru un tatuaj care acoperă întregul spate și la care se lucrează timp de șase luni.În București, e altă piață, cu alte prețuri. Salonul Funky Tattoo, spre exemplu, percepe între 40 și 150 de lei pentru un piercing, în funcție de zona în care se montează bijuteria, iar pentru tatuaj, 200 de lei pe oră.Profesioniștii privesc tatuajul ca pe o carte despre oameni. „Un tatuaj îmi spune foarte multe despre proprietarul lui, despre istoria lui personală, despre psihologia și sensibilitatea lui - spune Ștefan Poenaru. Sunt persoane care au pierdut pe cineva drag. Întrucât nu reușesc să treacă peste acel moment, aleg să își facă un tatuaj. Alte persoane se gândesc că vor rămâne pe viață cu persoana iubită și vor un tatuaj cu numele ei. Noi le consiliem, vorbindu-le despre alte cazuri încheiate cu despărțirea par-tenerilor. Le povestim că foștii îndrăgostiți au regretat faptul că și-au tatuat numele partene-rului și ne-au solicitat să-l ștergem. Ceea ce putem face noi este să-l acoperim cu alt tatuaj sau să trimitem persoana în cauză la o clinică de chirurgie. Alte persoane sunt nemulțumite cu ceea ce le-a dat natura, sunt complexate și ne solită serviciile de tatuaj cosmetic.”Producția de tatuaje și body piercing este abia la început în România. Este încă devreme să fie ridicată la rang de industrie. Ceea ce trebuie remarcat este faptul că această nouă activitate economică a fost importată în țara noastră de către tineri, care au creat unități tinere, școli tinere pentru artiștii tatuajului, o piață tânără și o organizație tânără, care să-i reprezinte în relațiile cu statul. Pentru activitatea lor de pionierat, acești tineri artiști, deosebit de creativi, de muncitori și de pasionați, merită respectul tuturor românilor, indiferent că suntem sau nu adepții împodobirii corpului uman cu tatuaje și bijuterii.