Documentar „Cuget Liber”

Afacerea pe care criza economică a făcut-o mai profitabilă

Reciclarea deșeurilor electronice, electrice și electrocasnice (pe scurt DEEE) se dovedește a fi o afacere profitabilă mai ales pe timp de criză. Celor ce nu cred acest lucru, le prezentăm două exemple alese la întâmplare. Câți bani se fac din deșeuri?Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, firma Gremlin Computer SRL, din Constanța, care are ca obiect de activitate "tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase" a obținut rezultate de invidiat, an de an:2008 - 1.718.011 lei, profit brut;2009 - 2.784.685 lei, profit brut;2010 - 251.571 lei, profit brut;2011 - 389.868 lei, profit brut.În acest interval de timp, numărul mediu al salariaților a crescut de la 52 la 88 de persoane, iar veniturile totale, de la 11.321.215 lei la 13.824.846 lei.Începând cu decembrie 2005, Gremlin Computer a preluat responsabilitățile Primăriei Constanța în materie de colectare și tratare a deșeurilor din echipamente electrice și electronice. Acesta a fost debutul unei afaceri în care nu existau nici colectori, nici valorificatori, nicio schemă financiară de susținere.Ce face Gremlin Computer cu DEEE colectate? Din cele 920 de tone tratate, 550 de tone s-au dus către reciclatori finali sau producători.Un alt exemplu este cel al GreenWEEE International, din Buzău, o unitate de tratare și reciclare a DEEE, înființată în 2007, în care s-au investit 10 milioane de euro și care are capacitatea de a prelucra 50.000 tone pe an.Compania a înregistrat următoarele rezultate financiare: 2008 - 2.771 lei, profit brut;2009 - 913.902 lei, pierdere brută;2010 - 1.582.251 lei, profit brut;2011 - 80.619 lei, profit brut.Numărul locurilor de muncă a crescut de la 6 la 155 în această perioadă, iar veniturile totale, de la 2.155.537 lei la 21.990.158 lei.Potrivit GreenWEEE International, în urma operațiunilor complexe de tratare, rezultă diferite fracții cu valoare economică pozitivă, precum:- metale feroase și neferoase (aluminiu, cupru, alamă);- diverse tipuri de plastic:- mixuri de ABS/PS din frigidere, electronice de mici dimensiuni;- PVC și PE din cabluri, carcase de monitoare, televizoare sau imprimante; - ABS și PP din mașini de spălat, - componente electrice și electronice (motoare, transformatoare, compresoare, bobine).Toate acestea sunt sortate cu atenție și comercializate atât în țară cât și în străinătate. Afacerea viitoruluiCele două exemple, repet, luate la întâmplare demonstrează că reciclarea DEEE este un domeniu economic cu un potențial excepțional, care asigură venituri tot mai mari, de la un an la altul, un număr în creștere de locuri de muncă și care aduce profit investitorilor. În România, ca și în alte țări din Europa Centrală și de Est, unitățile de acest gen sunt puține și foarte tinere. Piața reciclării DEEE de acum încolo se formează.Până în prezent, țările Uniunii Europene aveau obligația să colecteze și să trateze 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, României revenindu-i o normă de 84.000 tone pe an.Printr-o directivă adoptată săptămâna trecută, țărilor UE li se stabilesc obligații de reciclare substanțial majorate. Începând din 2016, gradul de colectare trebuie să acopere 45% din echipamentele electronice vândute. El va crește din 2019, la 65% din totalul echipamentelor vândute sau de 85% din deșeurile electronice produse.Măsura pornește de la exigențe legate de mediu, dar acum au devenit mai importante rațiunile economice. Recesiunea prelungită a condus la creșterea prețurilor materiilor prime și materialelor, iar reciclarea și refolosirea DEEE reprezintă o soluție ieftină, economicoasă, care generează și un număr mare de locuri de muncă, după cum o demonstrează exemplele noastre.Comisia Europeană apreciază că DEEE se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere și oferă oportunități importante în ceea ce privește punerea la dispoziția piețelor a unor cantități importante de materii prime secundare. Colectarea sistematică și tratarea adecvată asigură reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mobile uzate. Noua directivă va contribui la utilizarea eficientă a resurselor în Europa, la dezvoltarea afacerilor din acest sector și la creșterea numărului locurilor de muncă "verzi".Care este viitorul afacerilor legate de reciclare? În UE se produc anual 10 milioane tone de DEEE, din care se colectează aproximativ 2 milioane tone. Se estimează că, până în 2020, cantitatea totală de DEEE va crește la 12 milioane tone. Obiectivul final al noii directive este ca 85% din toate DEEE produse să fie colectate, respectiv 10 milioane tone pe an sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor.Pentru România, reciclarea DEEE reprezintă o piață emergentă, de mare viitor. Cei ce s-au lansat deja în afacere au început să culeagă roadele.