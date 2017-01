„Afacerea Fin.CO.GE.Ro“ a adunat 36 de procese în justiţie

„Afacerea Fin.CO.GE.Ro“ a adunat 36 de procese în justiție

Constructorul italian Fin.CO.GE.Ro a luat atitudine, în cadrul conferinței de presă organizate ieri, față de folosirea numelui său în disputele locale. „Noi suntem apolitici” - a replicat Romeo Nunzio, administratorul lui Fin.CO.GE.Ro.Referindu-se la stadiul proiectelor „Faleză Nord” și „Eminescu”, el a declarat că acestea sunt blocate, în continuare, în ciuda faptului că Fin.CO.GE.Ro. a obținut o sentință definitivă și irevocabilă, din partea instanței de judecată, care obligă Primăria Constanța să aloce banii pentru infrastructură.După cum se cunoaște, prin contractele de concesiune încheiate la 15 iunie 2000, pe timpul primarului Gheorghe Mihăieși, Primăria Constanța se angaja să execute, pe cele două terenuri, lucrările de infrastructură, astfel încât dezvoltatorul italian să poată ridica vilele și blocurile, ceea ce nu s-a întâmplat.În prezent, Fin.CO.GE.Ro are 36 de procese cu primăria. Unul dintre ele vizează proiectul Eminescu. „Acolo, nu există cadastru și nu ne-a fost predat terenul. Cu toate aces-tea, Primăria ne cere să achităm impozitul pe teren pe șase ani în urmă” - a afirmat Romeo Nunzio.Fin.CO.GE.Ro susține că va duce la bun sfârșit cele două proiecte, chiar dacă va mai dura zece ani și va fi nevoi-tă să-și apere interesele la Strasbourg.Proiectul Faleză Nord, aflat în stadiu avansat de execuție cuprinde: 126 de vile, 4 blocuri turn, cu 13 etaje, străzi, o piațetă, 1,5 kilometri de promenadă și 1,5 km de plajă, un helioport și parcări subterane.Pe seama „afacerii Fin.CO.GE.Ro”, s-au lansat tot felul de speculații și circulă tot felul de zvonuri privind existența unei înțelegeri oculte cu administrația Mazăre. Ele sunt alimentate de coincidența că șoseaua de coastă, pentru care bate monedă primarul, este prezentă și în proiectele Fin.CO.GE.Ro, și de modul în care administrația și-a apărat interesele într-unul dintre procesele decisive.„Despre ce fel de înțelegeri poate fi vorba, dacă noi avem atâtea procese cu primăria?” - a răspuns Nunzio, la întrebarea ziarului „Cuget Liber”.Desigur, simpla negare a acestui fapt de către conducerea Fin.CO.GE.Ro nu îndepărtează suspiciunile, ali-mentate mai ales de lipsa de transpa-rență manifestată de administrația Mazăre în privința contractelor sale și modului de cheltuire a banului public.Administratorul Fin.CO.GE.Ro afirmă că a realizat un plan urbanistic de amenajare a zonei de coastă a municipiului Constanța, pe care l-a depus și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.Sunt multe de discutat despre acest proiect de mare anvergură. Evident, Constanța are nevoie de o asemenea lucrare, dar nu în orice condiții. Este nevoie de transparență, de respec-tarea legii, de repartizarea corectă a poverii finanțării. Trebuie despărțite corect apele între interesul comunității, cel al proprietarilor zonei de coastă și cel al dezvoltatorului.Apropo, cine sunt proprietarii zonei de coastă, cei ce vor beneficia în primul rând de pe urma acestui proiect, pentru care ar trebui angajate mari cheltuieli din banii publici? Știe cineva răspunsul?De-a lungul anilor, eu am susținut dreptul cetățenilor Constanței de a cunoaște situația patrimonială a orașului. Consider că opinia publică trebuie să fie informată care a fost și ce a mai rămas din zestrea imobiliară a municipiului din 2000, de la instaurarea administrației Mazăre, și până astăzi, ce s-a vândut, în ce condiții și pe câți bani, ce s-a retrocedat și cum, ce terenuri și clădiri au mai rămas la municipalitate și ce mai este de retrocedat.Un asemenea bilanț public este cu atât mai necesar cu cât multe dintre vânzările de terenuri și dintre retrocedări au stârnit suspiciuni privind respectarea legii, devenind subiecte de presă și teme de cercetare pentru procurori. Anchetele DNA privind operațiu-nile imobiliare ale administrației locale sunt de notorietate. Dar indiferent de verdictul instanțelor, simplul fapt că aceste cazuri există demonstrează că lucrurile nu sunt clare nici măcar pentru autoritățile statului.