Afacerea creditelor bancare frauduloase se lasă cu suspendări din funcţie la Ministerul Economiei

Afacerea creditelor bancare frauduloase se lasă cu suspendări din funcție la Ministerul Economiei

Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a reacționat la informațiile apărute în mass-media, preluate din comunicatul DIICOT, cu privire la implicarea unor angajați ai săi într-un dosar de fraudă bancară.În comunicatul dat publicității, biroul de presă al ministerului face următoarele precizări:„Aurel Șaramet este director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.- uri, începând cu anul 2001.Mihai Grigoroiu a fost sef serviciu din 2009 în cadrul OIIMM, exercitând temporar funcția de director general adjunct la AM POSCEE.Ionuț Cătălin Roșu ocupă din 2010 funcția de auditor asistent în cadrul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul OIIMM.Mihail Andrei Atanasiu ocupă din 2009 funcția de consilier asistent la direcția generală mediu de afaceri în cadrul OIIMM.In cazul domnului Aurel Șaramet au fost demarate procedurile de suspendare din funcția deținută in cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.- uri.Ministrul Economiei a dispus încetarea activității în funcțiile ocupate de celelalte trei persoane implicate în dosarul anchetat de DIICOT, urmând să dispună suspendare lor în situația în care DIICOT va lua măsura arestării preventive a celor trei învinuiți, conform legii 188/1999, art.94, alin 1.La nivelul MECMA nu sunt cunoscute alte detalii cu privire la dosarul care face obiectul cercetărilor efectuate în momentul de față de DIICOT.În urma informațiilor apărute, corpul de control al ministrului economiei a demarat un control propriu pe această temă.Totodată, reamintim faptul că actuala conducere a MECMA a demarat, încă de la preluarea mandatului, auditul cu privire la activitatea proprie ministerului legată de gestionarea fondurilor europene, fapt ce a fost adus la cunoștința mass-media. În urma rezultatelor obținute, aceste verificări au fost extinse, fiind in prezent in curs de derulare.”