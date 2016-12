Afacerea care a adus profit pe timp de criză

r Veniturile companiei „Logistic Park“ au crescut cu 140% în timpul recesiunii economiceParcurile industriale și logistice sunt tipuri de afaceri de dată recentă în țara noastră. Nașterea lor este legată, mai ales, de pătrunderea capitalului străin, a marilor case de comerț și producători internaționali în economia românească. Aceștia au adus cu ei noile concepte de organizare a producției și de distribuție a mărfurilor.Bazele companiei „Logistic Park” au fost puse în 2007, în incinta fostei „Furnirom”. Acesta deținea un teren de 147.000 metri pătrați, din care 55.000 metri pătrați repre-zentau suprafața construită.Activele fabricii fuseseră achiziționate de SC „Celco” SA, în 2005, în urma unei licitații organizate de AVAS. Fosta fabrică de mobile și furnire ajunsese o ruină.Proiectul parcului logistic a fost realizat în urma unei analize de piață. Economia era pe val. În Constanța pătrundeau tot mai multe companii românești și străine, iar nevoia de spații de depozitare adecvate era tot mai mare.Pas cu pas, pe măsura atragerii de noi clienți, clădirile, platformele, căile de acces, birourile fostei fabrici au suferit un proces de reconversie și de modernizare în conformitate cu cerințele beneficiarilor.Primul contract a fost semnat în 2008, cu „Coca Cola”, care și-a stabilit, în noul parc logistic, cartierul general (depozite, expediție și birouri de vânzări) al activității derulate în România de sud-est.Prezența acestui colos a echivalat cu o carte de vizită. Ca un magnet, a atras alte nume sonore, chiar și dintre firmele concurente. Au urmat „Pepsi”, „Tuborg”, „Augs-burg”, „Elit”, „KLG”, „Autonet”, „In-ternacks”, „Holver” și așa mai departe.„În prezent, Logistic Parc asigură spații de depozitare și birouri pentru 42 de companii, care activează în sectoare, precum cel al băuturilor răcoritoare, pieselor auto, produ-selor electrocasnice, al produselor farmaceutice și așa mai departe. Există chiar și o unitate de alimentație publică, cu autoservire, care asigură masa pentru întreaga zonă. La această oră, 60% din suprafața de depozitare este închiriată. Pe platforma noastră logistică își desfășoară activitatea circa 350 de lucrători” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, managerul general Viorel Petraș.Strategia companiei „Logistic Park”, al cărui acționar este SC „Grup DD” SA, este să asigure o creștere sănătoasă a afacerii. De-a lungul anilor, a investit constant în dezvoltare și modernizare, limitându-se la resursele financiare proprii.„Volumul investițiilor s-a ridicat la circa un milion de euro, pe an. De curând, am reabilitat și modernizat un alt corp de clădire, cu suprafața de 2.900 metri pătrați, pentru a-l închiria. În perspectivă, avem în vedere să construim noi spații de depozitare, dar toate investițiile se fac în funcție de dinamica cererii” - a afirmat managerul general.„Logistic Park” a înregistrat o evoluție economico-financiară impresionantă, cu un ritm de creștere anuală de 10%, a cifrei de afaceri.Datele de bilanț publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice arată că, în 2006, cu 110 angajați, fosta fabrică „Furnirom” obținuse venituri de 4.775.301 lei, cheltuind 7.841.160 lei și înregistrând o pierdere netă de 3.065.859 lei. Pentru a obține un venit de 1 leu din producția de furnire, compania cheltuise 1,64 lei. Afacerea era falimentară.În același perimetru, în 2012, „Logistic Park”, cu 29 de angajați, a obținut venituri de 5.812.398 lei, pentru care a cheltuit 4.525.984 lei. Pentru fiecare leu intrat în conturile sale, ca venit, societatea a cheltuit 0,77 lei, iar profitul net consemnat la finele anului a fost de 1.255.986 lei.În intervalul 2008 - 2012, veniturile au crescut cu 140%, iar începând din 2009, compania a înregistrat, în fiecare an, un profit substanțial, chiar și pe timp de criză economică.