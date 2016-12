Afacere de succes pe pielea constănţencelor

Afacere de succes pe pielea constănțencelor

În ultimii ani, piața produselor cosmetice și de îngrijire corporală din Constanța parcă a renăscut și a devenit locul în care iubitorii cosmeticelor naturale au putut găsi o gamă variată de arome naturale și uleiuri esențiale, care să le răsfețe pielea și simțurile.Din dorința de a aduce ceva nou în acest segment, dar și de a renunța la substanțele chimice din săpunurile și cremele pe care le utilizăm zilnic, mulți producători de săpunuri naturale handmade au pornit cu dreptul într-o nouă activitate bazată pe ideea compatibilității dintre natura ingredientelor cosmetice și natura pielii umane. Cu toții ne dorim un săpun cu un miros plăcut, care să ne curețe și să ne hidrateze pielea, în special în zilele friguroase de iarnă, când sensibilitatea acesteia este mult mai mare. Producătorii de săpunuri naturale spun că realizarea acestor tipuri de produse reprezintă o adevărată artă, deoarece implică pasiune, multă răbdare și meticulozitate. O rețetă bună de săpun nu se obține de azi pe mâine, la fel și combinațiile între arome.Doina Ritter, din Constanța, și-a lansat, la sfârșitul anului 2010, propria afacere cu săpunuri naturale handmade, „Vetivert”, nume care vine de la o plantă asemănătoare cu iarba, originară din India, din rădăcina căreia se extrage un ulei esențial parfumat și extrem de scump. În urma unui tratament ce avea la bază medicamente pe bază de plante, Doina Ritter a descoperit un laborator aparte, natura, iar de aici până la cosmetice a mai fost doar un pas. Și dacă ingredientele pentru săpunuri, uleiuri și loțiuni de corp, creme hidratante, antioxidante și antirid sunt aduse tocmai din Franța, Brazilia sau Egipt, mușețelul, pelinul și gălbenelele provin de pe meleagurile mioritice, chiar din județul Constanța. „Încă din antichitate, cosmetica și chiar farmacia se bazau pe efectele plantelor. În ceea ce mă privește, am avut un moment în care am fost forțată să folosesc medicamente pe bază de plante în cazul fiului meu, întrucât medicamentele de sinteză i-au provocat în timp o alergie severă și nu am avut de ales. Dar tot răul spre bine, căci așa am descoperit acest magnific laborator care este natura. De aici și până la cosmetice naturale nu a fost decât un pas. «Vetivert» provine de la una dintre cele mai im-portante plante din industria parfumurilor, Vetiveria Zizanioides, din rădăcina căreia se extrage un ulei esențial, ce dă nota de bază în parfumuri, un miros puternic și învăluitor. Ingredientele cosmeticelor noastre provin din mai multe regiuni ale globului, de exemplu unturile și uleiurile vin din Brazilia, uleiurile esențiale sunt distilate în Franta, Germania sau Egipt, în funcție de tipul de floare sau plantă folosit. Plantele medicinale și ceara de albine sunt în exclusivitate autohtone, mușețelul, pelinul și gălbenelele provin chiar din județul Constanța”, a povestit Doina Ritter.Creatoarea cosmeticelor ne-a povestit că produsele sale se diferențiază de cele din comerț tocmai prin ingredientele naturale utilizate și nutrienții din uleiuri, toate acestea făcând cosmeticele nutritive și hidratante. Deși sceptici la început, oamenii au înțeles că cea mai complexă industrie este cea a naturii și au început să fie mai atenți la sănătatea lor. „Aș spune că produsele mele respectă corpul și toate funcțiile sale, așa cum au fost ele create de Dumnezeu și este foarte important de subliniat faptul că sănătatea depinde în primul rând de noi, de cât de mult înțelegem și respectăm natura noastră. Apoi, ingredientele 100% naturale, nutrienții din uleiurile folosite fac produsele noastre cosmetice deosebit de nutritive și hidratante. Nu este de neglijat însă și aspectul biodegradabilității, întrucât orice produs cosmetic poate polua apele. Din acest punct de vedere, absența tuturor aditivilor cosmetici nocivi (silicon, coloranti, parfumanți sintetici, SLS, parabeni), metodele de fabricație mai puțin complexe, determină descompunerea în apă a acestora într-un timp extrem de scurt, neinterferând în echilibrul biologic al apelor. Oamenii au avut o anume inerție în a începe să folosească acest tip de produse. Cu toate semnalele de alarmă pe care foarte mulți medici și nutriționiști le trag, există o mică categorie de persoane care folosesc produsele. Însă, după ce le-au încercat o dată, mulți oameni au devenit clienți fideli. Pot spune că trendul este în creștere, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai informați, mai exigenți cu ceea ce cumpără și îmi place să cred că încep să înțeleagă că cea mai complexă industrie este cea a naturii”, a explicat constănțeanca.