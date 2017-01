Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“ aşteaptă 95.000 de pasageri în 2010

Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“ așteaptă 95.000 de pasageri în 2010

În clasamentul celor 16 aeroporturi din România, Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu“ se află pe o poziție de mijloc, dar aspirațiile sale sunt mai mari decât locul 7, ocupat în prezent. În 2007, traficul său era mai mic de 50.000 de pasageri. În anii următori, a urcat la cote tot mai mari: 2008 - peste 72.000 de pasageri; 2009 – 92.983 pasageri. Pentru acest an, ținta a fost fixată la 95.000 de pasageri. Atracția litoralului Dinamica activității aeroportului constănțean este legată de evoluția turismului, de creșterea atractivității litoralului românesc pentru străini. Vârful de trafic este, de regulă, în sezonul estival. Pe de altă parte, numărul pasagerilor a sporit pe seama localnicilor, care călătoresc, în număr tot mai mare, la muncă ori de plăcere, în străinătate. În prezent, pe „Mihail Kogălniceanu“ operează companiile „Ryanair”, cu două zboruri dus-întors, pe săptămână, pe destinația Pisa, și „Carpatair”, cu trei zboruri dus-întors, săptămânale, pe destinația Timișoara. Odată cu trecerea la orarul de vară, începând cu data de 28 martie, se vor adăuga, la traficul existent, următoarele zboruri săptămânale dus-întors: câte două zboruri, cu „Tarom”, pe destinațiile Cluj și București; două zboruri, cu „Ryanair”, pe destinația Bologna; un zbor, cu „Blue Air”, pe destinația Bruxelles; un zbor, cu „AirBerlin”, pe destinația Munchen. La acestea se adaugă câteva zboruri charter ale „Air Niki”, spre Viena și retur. Traficul de mărfuri de pe „Mihail Kogălniceanu“ rămâne, în continuare „subțire”. În 2009, au fost derulate 553 tone de mărfuri, iar pentru acest an nu se estimează o cantitate mai mare de 500 de tone. Proiecte de viitor Administratorul obiectivului, Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” SA, continuă mai multe proiecte începute în anii trecuți, menite să atragă un trafic mai mare. Prin proiectul „Air Constanța” se urmărește înființarea unei companii de transport aerian, cu baza la Constanța. Aceasta ar urma să asigure o alternativă la transportul cu autoturismul, spre litoral. „Cargo box” este proiectul prin care se urmărește creșterea traficului de mărfuri. În acest scop, urmează să fie construit un terminal cu capacitatea de 10.000 de tone pe an. Proiectul „Ieftin și bun”, început în 2008, urmărește creșterea numărului companiilor low-cost, care operează pe aeroport. Tot din 2008 se lucrează la proiectul China, pentru deschiderea unei curse, fără escală, spre Beijing. Nu-i pe lista ministerului În acest an, administrația aeroportului constănțean va trebui să se bazeze pe propriile forțe, întrucât „Mihail Kogălniceanu“ nu figurează pe lista direcțiilor de acțiune ale Ministerului Transporturilor. În 2010, acesta va acorda sprijin tehnic și financiar „pentru aeroporturile care deservesc zone cu potențial turistic ridicat”. Sunt nominalizate cele din Suceava, Tulcea, Satu-Mare și Baia Mare, nu și „Mihail Kogălniceanu“, de parcă județul Constanța nu ar fi o „zonă cu potențial turistic ridicat”. De asemenea, ministerul va susține finalizarea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, pentru atingerea unei capacități de 5 milioane de pasageri pe an. În plus, va acorda asistență tehnică autorităților locale din județele Brașov și Galați-Brăila, pentru construirea de noi aeroporturi.