Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu“ a primit 104.842 pasageri

1

tita-calin

MESTERE TITA-CALIN, MAI BINE AI SCRIE UN ARTICOL IN CARE SA SPUI, SA AFLE TOATA TARA, CA ,CONSTANTA, AL DOILEA PORT EUROPEAN NU ARE NICI O CURSA INTERNA . CA SA AJUNGI CU AVIONUL IN ORICE ORAS DIN TARA TREBUIE SA TE DUCI LA BUCURESTI. A FOST O VREME CAND ERAU CURSE SI PANA LA TULCEA.....AEROPORTUL OGALNICEANU ESTE UN CACAT CU MOT. IN ALTA ORDINE DE IDEI, PRETURILE PT O CALATORIE INTERNA SUNT O OFENSA PT UTILIZATORI. UN DRUM BUC-CLUJ COSTA CAT UN BUC-PARIS DUS INTORS. DECI LAS-O MAI MOALE CU LAUDELE TRASE DE PAR.