Administratorii Oil Terminal au lansat procedura de selecţie şi recrutare a conducerii executive

Deși nu au contract de mandat și sunt contestați în Justiție

Administratorii Oil Terminal au lansat procedura de selecție și recrutare a conducerii executive

Pe zi ce trece, situația în care se află conducerea companiei Oil Terminal devine tot mai confuză. Lucrurile s-au complicat și mai mult în urma deciziei din data de 27 octombrie 2016 a consiliului de administrație de a declanșa procedura de selecție și recrutare pentru ocuparea funcțiilor de director general și director financiar.Se pune întrebarea: are dreptul legal un organism de conducere care nu și-a dobândit legitimitatea să selecteze și să numească directori?După cum am arătat și cu alt prilej, consiliul de administrație al companiei Oil Terminal, numit de adunarea generală a acționarilor în data de 10 octombrie 2016, se află în afara legii din mai multe motive. În primul rând, niciunul dintre administratori nu are contract de mandat, așa cum prevede Legea nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă. La articolul 12 (1), aceasta impune: „Autoritatea publică tutelară (Ministerul Energiei în cazul de față - n.n.) încheie cu administratorii companiei contracte de mandat având ca obiect administrarea companiei, care constituie anexă la actul administrativ de numire.“ Altfel spus, actul administrativ de numire nu are valoare legală fără contractul de mandat, care face parte integrantă din el.În cazul companiei Oil Terminal, nici măcar nu s-a aprobat forma contractului de mandat. Acest lucru ar urma să se întâmple abia în adunarea generală a acționarilor din 21 noiembrie 2016. Apoi, contractul va trebui să fie semnat de către administratori și Ministerul Energiei. Până atunci, neavând mandat și legitimitate, consiliul de administrație ar trebui să se abțină să ia vreo hotărâre, întrucât aceasta nu ar avea valoare juridică.Mai mult, administratorii nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor legale, și nu se știe dacă vor fi înregistrați vreodată, întrucât hotărârea AGA de numire a acestora e contestată de către acționarii Broadhurst Inv Ltd., Fondul Proprietatea și Nicușor Androne.În plus, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrată acțiunea Sindicatului „Oil Terminal” și a acționarulul Nicușor Androne (dosarul nr. 7292/118/2016), prin care se cere anularea hotărârii AGA de numire a actualului consiliu de administrație.În consecință, orice decizie iau așa-zișii administratori ai Oil Terminal este nulă de drept și poate fi atacată în justiție de cei ce se consideră afectați de ea: acționari, salariați, clienți, autorități locale.Toate acestea par să nu-i deranjeze pe administratori, din moment ce în ședința din 4 noiembrie au aprobat procedura și criteriile de selecție și recrutare pentru funcțiile de director general și director financiar, operațiuni pentru care compania urmează să cheltuiască… 25.000 de euro.Conform anunțului de selecție publicat pe piața de capital și pe site-ul companiei Oil Terminal, perioada de depunere a candidaturilor se încheie pe 8 decembrie 2016.Să ne oprim puțin asupra criteriilor de selecție. Prima cerință obligatorie pentru cei ce vor să ocupe postul de director ge-neral este extrem de generoasă, de permisivă. Candiții trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic, tehnic sau juridic. Cu alte cuvinte, la Oil Terminal ar putea ajunge manager general și un specialist în finanțe bănci, un inginer mecanic agricol, agronom, constructor sau un avocat.Cea de-a doua condiție este, însă, extrem de restrictivă. Candidații trebuie să aibă o experiență de 10 ani, din care cel puțin 5 ani în managementul de top în cadrul unor companii de dimensiuni comparabile cu Oil Terminal, din România sau - atenție! - din străinătate, (cu minim 500 de angajați sau minimum 25 de milioane euro cifră de afaceri) sau minim 10 ani în consultanță financiară (?), comercială sau de management, dintre care minim 5 ani în conducerea, coordoonarea unor proiecte cu o valoare sau cu un buget cumulat de minim 25 milioane de euro.Bazinul de selecție din județul Constanța este destul de restrâns, dacă avem în vedere faptul că doar 27 de companii înregistrau, la sfârșitul anului 2015, o cifră de afaceri de minim 25 de milioane euro.Deloc surprinzător pentru modul în care tratează problemele contestatul consiliu de administrație al Oil Terminal este faptul că experiența în domeniul petrolului și gazelor, al produselor chimice, logisticii și operării portuare contează prea puțin, fiind trecută la capitolul „cerințe care constituie avantaje”.Nu ne-ar mira ca pe baza acestui sistem de selecție, la „cârma” companiei Oil Terminal să ajungă o persoană care a lucrat în conducerea vreunei multinaționale din sectorul imobliar ori al investițiilor financiare de pe piața de capital și care să n-aibă habar de operarea portuară a produselor petroliere și chimice. Ministerul Energiei ar trebui să fie nemulțumit de acest sistem de selecție, dar după câte constatăm nu are nicio reacție.Faptul că administratorii companiei nu au legitimitate și că deciziile lor sunt în afara legii face ca și procesul de selecție a candidaților să fie în aceeași situație. Administratorii ar trebui să-și pună întrebarea: ce se va întâmpla dacă vor selecta managementul companiei, iar între timp Justiția va anula hotărârea AGA prin care consiliul de administrație a fost numit? Cine va suporta consecințele materiale, administrative și penale ale tuturor actelor administrative luate fără suport legal?