Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a premiat excelenţa în afaceri

Administrația Porturilor Maritime Constanța a premiat excelența în afaceri

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA A premiat și în acest an firmele care își desfășoară activitatea în Portul Constanța.Premiile de excelență au fost acordate pe baza activității din primele 11 luni ale anului 2012, a criteriilor cantitative și calitative, au explicat reprezentanții companiei.Festivitatea de premiere a avut loc în prezența conducerii executive și a reprezentanților consiliului de administrație al CN „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța. Participanții la eveniment au avut bucuria de a fi colindați de membrii Grupului „Alegria” și de Andreea Olariu.Conform evaluărilor, au fost premiați următorii membri ai comunității portuare:1. Cea mai mare investiție privată: SC Chimpex SA 2. Cel mai bun operator portuar de containere: SC Constanța South Container Terminal SRL 3. Cel mai bun operator portuar de mărfuri vrac solid: SC Comvex SA4. Cel mai bun operator portuar de mărfuri vrac lichid: SC Midia Marine Terminal SRL 5. Cel mai bun operator portuar de mărfuri generale: SC Socep SA6. Cel mai bun agent maritim de nave: SC Idu Shipping & Services SRL 7. Cel mai bun armator nave fluviale: CNFR Navrom Galați 8. Cel mai bun agent de nave de pasageri: SC Phoenix Shipping SRL 9. Premiul pentru promovarea turismului de pasageri în Portul Constanța: Asociația de Promovare și Dezvoltarea Turismului „Litoral Delta Dunării”10. Premiul „START - UP 2012”: Agent Plus.