Administraţia portului Constanţa şi GSP reprezintă România la Europort

Administrația portului Constanța și GSP reprezintă România la Europort

La Rotterdam, și-a deschis porțile Europort, una dintre cele mai importante și complexe manifestări expoziționale din domeniul maritim. În cadrul ei sunt reprezentate toate sectoarele: industria navală, producția de echipamente navale, activitatea de navigație maritimă și pe ape interioare, cea de pescuit, activitățile offshore, serviciile maritime (de clasificare, financiare, portuare) etc. La ediția precedentă, din 2009, s-a înregistrat un record de 896 expozanți și de 31.463 vizitatori. Manifestarea din acest an se desfășoară până pe 11 noiembrie.Actuala ediție are o importanță aparte. După trei ani de criză economică, care au afectat grav industriile mării, Europort încearcă să descifreze viitorul lor. De altfel, una dintre cuvântările prezentate la ceremonia de deschidere a făcut referire la evoluția acestui sector în următorii 30 de ani.În cadrul expoziției, sunt programate numeroase conferințe, seminarii și mese rotunde. Cea dedicată tehnologiilor avansate se desfășoară pe mai multe zile și are următoarele teme: sisteme eficiente cu performanțe înalte; viitorul hibrizilor; soluții pentru întreaga viață; transportul alternativ pe râurile lumii. Alte reuniuni vor aborda problema dragajului, apei de balast și a pescuitului marin.Printre cei circa 1.000 de expozanți din acest an se numără și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, iar Grup Servicii Petroliere, din Constanța, va fi reprezentată la conferințele expoziției. În 2012, între 8 și 10 mai, municipiul Constanța va găzdui Europort România. La eveniment, vor fi prezente 40 de firme expozante. Organizatorii evenimentului sunt Ahoy Europort, Camera de Comerț a României și Ambasada Olandei la București. În 2013, va avea loc Europort Istanbul, eveniment de mult mai mare anvergură, la care vor participa firme din 37 de țări.