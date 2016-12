Administraţia portului Constanţa e condusă din… exil

Administrația portului Constanța e condusă din… exil

Acțiunile de protest de la administrația portului Constanța ar putea intra în Cartea Recordului. Au ținut-o tot Postul Paștelui, cu Săptămâna Patimilor și Vinerea Mare, au trecut de Sărbătoarea Învierii Domnului, de Paștele Blajinilor și Sfântul Gheorghe și, cu voia Ministerului Transporturilor, vor lăsa în urmă și 1 Mai - Ziua Internațională a Muncii.Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, este optimist: „Până la data începerii campaniei electorale pentru alegerile locale (11 mai 2012 - n.n.), conducerea administrației portuare va fi demisă.”Sindicaliștili își fac socoteala că Ministerul Transporturilor, puterea politică îi vor sacrifica, în cele din urmă, pe directorul general Andrei Aurelian Popa și echipa sa, pentru a nu pierde voturile portuarilor. Dar, oare, nu și-au luat, deja, gândul de la ele?Sindicatele portuare și-au luat măsuri de prevedere și, în paralel, au făcut demersurile necesare pentru autorizarea acțiunilor de protest pe parcursul lunii mai.Situația de la CNAPMC este tot mai complicată. Compania își îndeplinește doar o parte din obligațiile de administrator. Serviciile vitale pentru activitatea operatorilor portuari - furnizarea electricității și apei - nu au avut de suferit până acum. În schimb - susțin greviștii - sunt afectate celelalte activități: facturarea serviciilor asigurate agenților economici, renegocierea unor contracte și clauze contractuale, acordarea avizelor pentru proiectele de investiții ale operatorilor portuari și multe altele. Ca efect al paraliziei parțiale de care suferă activitatea sa, au început să apară acțiuni în justiție împotriva CNAPMC.Potrivit greviștilor, compania este condusă, în tot acest timp, din… exil. Ambroziu Duma - directorul direcției de exploatare, siguranță și securitate portuară - singurul căruia protestatarii i-au permis să intre în unitate, pentru a coordona bruma de activitate a CNAPMC și a nu fi pusă în pericol activitatea portului - primește dispoziții, prin telefon. Directorul general, directorul general adjunct, ministerul, corpul de control, autoritățile și agenții economici trag de Duma, care a devenit un fel de moașă comunală.Liviu Dinu, vicepreședintele sindicatului, are convingerea că echipa mana-gerială „mizează pe demoralizarea protestatarilor, pe faptul că au ajuns la limita răbdării.”Ce șanse de reușită are o asemenea tactică? „Cei ce gândesc astfel se înșeală - afirmă el. Salariații sunt hotărâți să rămână pe baricade. Ei nu mai au încre-dere în directorul general, în faptul că ar putea munci alături de el, că ar putea dialoga împreună. Nu se mai poate ajunge la un compromis. Măsurile actualei conduceri au vizat numai tăierea drepturilor lor. Este, de asemenea, foarte grav că unii dintre angajați au fost acționați în judecată.”De altfel, greviștii au dat un comunicat de presă, ca răspuns la anunțul Ministerului Transporturilor, în care reamintesc principala lor revendicare: demiterea directorului general și a echipei sale.Nu toți greviștii au nervii tari. Unii mai slabi de înger, care cu greu fac față războiului de uzură, ar vrea să se ajungă la măsuri mai dure, precum întreruperea furnizării utilităților către agenții economici.„Ar însemna să aducem prejudicii operatorilor portuari. Conflictul nostru nu este cu acești beneficiari, ci cu directorul general. Doar într-o situație limită am putea ajunge să reducem furnizarea utilităților către unele unități cu care directorul ge-neral are relații apropiate“ - a declarat Marin Stoean, liderul Sindicatului CNAPMC.„Faptul că s-a ajuns ca o companie întreagă să nu mai lucreze și nimeni să nu ia în considerație revendicările salariaților este dureros. Dar vor veni alegerile și vom avea un cuvânt greu de spus!” - a avertizat el.În cursul zilei de ieri, liderii Sindicatului CNAPMC s-au întâlnit cu echipa corpului de control a ministrului Transporturilor. Ei i-au transmis lista revendicărilor salariaților și o listă de probleme, care ar trebui verificate în companie și care fac obiectul unei sesizări transmise și ministrului Transporturilor.