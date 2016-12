Administraţia portului Constanţa a rămas fără… cap

4

CONSTANTENII BATJOCORITI,UMILITI,NEMULTUMITI si INCOMOZI =CONSTANTENII B.U.N.I.,mai cred inca,in Dumnezeu...

"Cu cât se apropie câte un Paște, cu atât devin mai curați politicienii." -spunea astazi o cunoscuta articlera dintr-un alt cotidian constantean,care nu primeste commenturile "deranjante"...Încep păreroologeala mea citând din autoarea articolului respectiv... Cunoscând activitatea multora din parlamentarii de Constanța,din tot spectrul curcubeului,de la stânga la dreapta,trecînd prin șentru,vă spun,fără nici un fel de reținere,că această stare de curățenie sufletească,este atât de străină acestor oameni (excepțiile nu pot decât să confirme enunțul meu...),încât m-a îndemnat să propun un amendament la Legea lustrației,prin care tuturor parlamentarilor și celor numiți politic,după 1989 până astăzi,în funcții publice,să li se interzică să mai candideze...așa-i că vi se pare "aiurea-n tramvai " ??? Că doar numai procurorii și judecătorii dinainte de '89 precum și membrii PCR sunt vinovați de holocaustul social,economic, cultural și de care fel o mai fi vorba,la care am fost supuși în ultimii 22 de ani... nicidecum cei pe care i-am ales să ne reprezinte...ei nici usturoi nu au mâncat,nici gurile hulpave nu le put !!! Ei,sunt imaculați, sunt dedicați cauzei naționale și ,iată,ne-au condus pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres...Și,culmea ironiei,Ei continuă ! Vorba aceea olimpică : ai învins,continuă ! nu ai învins, continuă ! Oricum,Ei ne-au învins ! Și,continuă...continuă...continuă...zic și eu așa,părerea mea...dar mă și întreb : până când ?... Apropo de miscarea sindicala din Port,pentru mine este clar si evident ca este o miscare manevrata politic,deoarece, sindicacalisti nu cer nimic nou de la impricinatul si batutul cu oua Popa...acelasi mod de acordare a concediului de hodina perpetueaza in port de multi ani...cum la fel de multi ani se face si accesul in Port... sindicalistii portuari,niste marionete politice,stiu foarte bine ca nu au descoperit America...Popa nu i-a abuzat mai mult pe portuari decat predecesorii sai portocalii sau nu,oricum,soarta si-o merita cu varf si indesat...dar ce sa-i faci,se apropie alegerile,se fac jocuri,intre partide,IN INTERIORUL PARTIDELOR ( iar pedelisti sunt specialisti in canibalisme politice,exceleaza chiar ! ) iar sindicalistii sunt,ca de obicei,masa de manevra...iar liderii lor ( aceeiasi de multi,prea multi ani),sunt cei care trag foloasele...iar acum,in Saptamana Mare,politicienii constanteni,o fac pe neprihanitii,tin post de ochii lumii si se infrupta hulpav,in continuare,fara pic de rusine,din putinul care i-a mai ramas constanteanului mujic....noroc ca cetateanii Batjocoriti, Umiliti,Nemultumiti si Incomozi, mai cred in Dumnezeu,ca pe nadejdea politrucienilor...zic si eu,asa,parerea mea...