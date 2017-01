Adio, credite în euro!

Bancă după bancă anunță, cu mare fast pe alocuri, lansarea creditelor ipotecare în lei, sau numai în lei. Posibilitatea de a accesa credite în moneda națională îi va pune la adăpost pe con-stănțeni de fluctuațiile cursului valutar, aspect extrem de important. Mulți s-au îndatorat de-a lungul anilor în euro sau franci elvețieni, datorită dobânzilor mai mici, chiar dacă aveau venituri în lei, și au ajuns să scoată din buzunare pentru ratele lunare sume mult mai mari. Pentru cei care au uitat, pe 10 decembrie 2007, un euro era cotat la 3,51 lei, la un an diferență, tot pe 10 decembrie, la 3,88 lei, ajungând, pe 10 decem-brie 2012, la peste 4,53 lei, așadar vorbim despre o diferență nu ușor de suportat de toată lumea.BCR este prima bancă de pe plan local care a anunțat, în urmă cu aproximativ două luni, că se va axa pe împrumuturile în lei și că va oferi credite ipotecare în euro doar celor care au venituri în această monedă. Directorul regional Retail - Regiunea Sud - Est, BCR, Nicușor Munteanu, prezent zilele trecute la Constanța, declara că ratele celor care au luat credite în euro au crescut cu 18% din 2008 până în prezent. Tocmai din acest motiv, pentru a minimiza riscurile clienților în ceea ce privește valuta s-a redirecționat creditarea către lei. Printre puținii constănțeni care mai pot spera la un credit în euro sunt navigatorii, cam singurii care nu sunt plătiți în lei, și spunem „spera” pentru că, în unele cazuri, diferența dintre do-bânda unui credit în lei și a unuia în euro este și de 4 - 5 procente, bineînțeles în favoarea euro, recunosc bancherii.Săptămâna aceasta, alte două bănci au făcut anunțuri vizavi de creditarea în lei. BRD și-a com-pletat oferta de creditare în cadrul programului Prima Casă cu pro-dusul de finanțare în lei. Banca oferă acest credit cu o dobândă nominală de Robor la trei luni, plus o marjă de 2,5 puncte procentuale, nu percepe comision de analiză și nici de gestiune lunară. Valoarea maximă este de 340.000 lei (în funcție de destinația creditului), iar durata maximă de acordare este de 30 de ani. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 9,39%. Făcând o comparație, creditul Prima Casă în euro are o dobândă anuală sub 5%.Tot săptămâna aceasta, ING Bank România a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2013, va oferi credite cu garanție ipotecară pentru persoane fizice doar în moneda națională.„Luând în considerare riscul aferent contractării unui credit cu ipotecă în valută, în timp ce veniturile sunt obținute în lei, și restricționarea creditării în euro prin implementarea Regulamentului BNR 24/2011, ING Bank România a decis acordarea creditelor cu garanție ipotecară exclusiv în lei, începând cu 1 ianuarie 2013”, așa a explicat banca. ING Bank Ro-mânia a precizat că a început să ia măsuri pentru stimularea creditării în lei încă din 2011. În urma ajustării ofertei, volumul vânzărilor de credite în lei a crescut semnificativ. Astfel, din ianuarie 2012 până în prezent, vânzările ING de credite în lei au crescut cu 38% față de cele în euro. „Un credit în lei este o alegere bună pentru că nu are riscul asociat fluctuațiilor valutare. Încă din 2011 ne-am îndreptat atenția către creditele în lei și am dezvoltat produse competitive în moneda locală, iar retragerea creditelor în euro vine ca o continuare firească a acestei strategii și în acord cu tendința pieței”, a declarat Maria Cristina Matei, director executiv ING Retail Banking.