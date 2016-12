Adevărata atitudine a statului român faţă de viaţa marinarilor

Adevărata atitudine a statului român față de viața marinarilor

În august 2013, intră în vigoare Convenția internațională privind munca pe mare MLC - 2006. Companiile de navigație vor fi obligate să asigure condițiile de muncă și viață la bord conform standardelor convenției și salarii cel puțin la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii. Cele ce nu respectă aceste prevederi vor fi scoase din piață. În curând, vom asista la dispariția în masă a armatorilor și companiilor de crewing sub standard.Statele de pavilion și de port, indiferent că au ratificat-o sau nu, vor trebui să aplice convenția. Autoritățile vor avea obligația să facă inspecții, pentru a se asigura că standardele de muncă din domeniul maritim sunt respectate, atât la bordul navelor cu pavilion național, cât și al celor ce fac escală în porturile lor.Pentru a fi autorizați să execute astfel de controale, inspectorii din partea autorităților, cât și cei ce reprezintă sindicatele trebuie să obțină certificatul de absolvire a cursului privind MLC - 2006, organizat de Centrul Internațional de Instruire al ILO, din cadrul Academiei Maritime Torino.Până în prezent, mai toate statele de pavilion și de port și-au pregătit inspectorii. La fel au procedat Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor. Franța are printre cei mai mulți inspectori autorizați: 12 din partea autorităților și 2 de la ITF. Portugalia are 7 din partea autorităților și unul de la ITF; Germania - 4 ai autorităților, 2 ai sindicatelor; Grecia - 3 ai autorităților, unul al ITF. În zona Mării Negre, situația este următoare: Rusia are 3 inspectori autorizați din partea autorităților, unul de la ITF; Ucraina - 2 din partea autorităților, unul de la sindicate și unul de la ITF; Turcia - 4 de la autorități, unul de la ITF; Bulgaria - unul din partea autorităților.România are un singur om pregătit pentru aplicarea convenției. Este vorba de Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și inspector al Federației Internaționale. În schimb, statul nu numai că nu a ratificat MLC - 2006, dar nu și-a școlarizat niciun inspector din partea Autorității Navale Române. Acestea sunt semnale clare ale atitudinii pe care o are statul român față de obligațiile ce-i revin din convenție, față de munca și viața marinarilor.