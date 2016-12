ACUZAŢII GRAVE PRIVIND CORUPŢIA DIN PORTUL CONSTANŢA

ACUZAȚII GRAVE PRIVIND CORUPȚIA DIN PORTUL CONSTANȚA

Pe data de 23 septembrie 2013, Richard Evans, manager general al companiei Mitsui OSK Bulk Shipping (Europe) Ltd. a adresat auto-rităților din portul Constanța - Căpitănie, Poliție Port, Vamă și CNAPMC - o scrisoare în care semnalează un caz grav de corupție.În mesaj se relatează faptul că nava „Orient Angel”, sub pavilion Panama, cu capacitatea de 176.859 tdw, a fost în portul Constanța, în perioada 13 - 16 septembrie 2013, și a descărcat o parte din cărbunele pe care îl transporta. După ce a plecat din port, căpitanul J.M. Gonzaga a informat compania de shipping că, în timpul formalităților de sosire și plecare, autoritățile portului Constan-ța au luat, din magaziile navei, alimente și 67 cartoane de țigări.Căpitanul a înaintat o listă cu bu-nurile sustrase de cei veniți în control:- 12 conserve de carne de vită (în valoare de 52,56 dolari);- 24 conserve de sardine în sos tomat (25,20 dolari);- 6 borcane de Nescafe (64,02 dolari);- 1 borcan de miere (5,18 dolari);- 39 cartoane de țigări Pall Mall (315,51 dolari);- 28 cartoane de țigări L& M (349,72 dolari).Valoare totală este de 812,19 dolari.„În numele comandantului și al armatorului navei, protestez întrucât un astfel de comportament este incorect, inacceptabil și ilegal. Nu cunosc reglementările locale referi-toare la astfel de cazuri, dar mă aștept să aveți politici și proceduri referitoare la problemele cu care noi ne-am confruntat” - scrie semnatarul.El avertizează autoritățile române că acest incident a fost raportat și înregistrat conform procedurilor Legii anti-mită din Marea Britanie. De asemenea, va fi raportat conducerii și auditorilor companiei Mitsui și Oficiului pentru Fraude Grave (depar-tamentul Guvernului Marii Britanii care se ocupă cu astfel de probleme).„Aș fi recunoscător dacă veți analiza acest incident și veți lua măsurile necesare pentru a preveni astfel de comportamente pe viitor. Noi vom restitui comandantului navei „Orient Angel” bunurile pierdute pentru a reface stocurile din magazie. Dacă veți găsi de cuviință să participați în parte sau în totalitate la refacerea acestor rezerve, vom fi recunoscători” - afirmă Richard Evans.Cazul navei „Orient Angel” nu este de loc un incident izolat și nici măcar nu se numără printre cele mai grave. Zi de zi, în porturile maritime românești, se petrec fapte de corupție de mai mare amploare, la sosirea și plecarea navelor. Din informațiile pe care le deținem din rândul navigatorilor și docherilor, rezultă că rar se întâmplă ca o navă să scape nedijmuită de reprezentanții autorităților veniți în control, la bord.„Nava noastră a intrat pentru prima oară în portul Constanța, dar în loc să mă mândresc, mi-a crăpat obrazul de rușine. Dimineața, la sosire, au venit reprezentanții tuturor autorităților în control. Cel mai mult i-au interesat țigările și alimentele. Când au ajuns în magazie, nu s-au mulțumit cu ceea ce li se pregătise pe listă și au început să se servească singuri. Au plecat încărcați de baxuri de țigări și pachete cu alimente. După-amiază, a urcat la bord un vameș. Fără pic de rușine, mi-a cerut să-l trezesc din somn pe șeful mecanic, ca să-i umple mai multe canistre cu motorină din bunker-ul navei. L-am refuzat.”Relatarea îi aparține lui C.G. ofițer II punte pe o navă a unui armator britanic. Întrucât nu are permisiunea angajatorului să vorbească cu presa, tânărul navigator a consimțit să facă declarația sub protecția anonimatului.Mai mulți docheri și piloți - martori ai practicilor de corupție ale reprezentanților autorităților de control - au relatat, pentru „Cuget Liber”, sub protecția anonimatului, că șpaga cu motorină a luat o amploare fără precedent în portul Constanța.„Funcționarii care merg în control au un tupeu fără margini. Nu se sinchisesc de nimic, nu se mai feresc de nimeni. Să-i vedeți cum coboară de pe nave și încarcă, în portbagajele mașinilor, canistrele cu motorină, sub privirile muncitorilor de pe cheu și ale marinarilor de pe punte. De mai multe ori mi-a fost dat să asist la o scenă incredibilă. La scara navei erau aliniate zeci de bidoane și canistre cu motorină, iar vameșii le încărcau în duba pe care scria Vama. Nu numai că sunt corupți, dar mai fac și evaziune fiscală” - a povestit un bătrân pilot.Nu este pentru prima oară când ziarul „Cuget Liber” relatează despre corupția din porturile maritime românești. În prezent, fenomenul pare să fi revenit la dimensiunile din anii Ž90 ai secolului XX. În acea perioadă, bare-boat-iștii români se plângeau de concurența făcută de navele străine. Cu concursul auto-rităților din portul Constanța, hârburile plutitoare, care arborau pavilioane turcești, libaneze ori siriene reușiseră să-i scoată de pe piața românească. Nave aflate sub standardele tehnice internaționale, care nu erau primite în porturile occidentale, intrau fără probleme în portul Constanța. Autorităților române aveau o motivație stupefiantă pentru miopia lor, susținând că România nu își poate permite să fie exigentă în materie de siguranță a navigației, pentru că ar pierde o mare parte din trafic. Adevărata explicație a atitudinii îngăduitoare era, însă, cu totul alta și nu avea nicio legătură cu interesul național.Multe dintre evenimentele navale petrecute în ultimul deceniu, în care marfa de pe navele supraîncărcate a ajuns în mare, ridică mari suspi-ciuni în privința corectitudinii funcțio-narilor care le-au controlat la plecare.Astăzi, au fost date uitării investigațiile din 2011 ale procurorilor DNA, în cazul de corupție de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, în care s-au emis 28 de mandate de arestare. După momentul de emoție, șpăgarii s-au apucat, serios, de muncă. Nicio navă nu trebuie iertată. Cine să-i deranjeze? Afișele de la punctele de frontieră, pe care stă scris: „Stop corupției!”?