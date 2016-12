ACUZAŢII DURE! Ce spune Şeful ANAF

ACUZAȚII DURE! Ce spune Șeful ANAF

Gelu Ștefan Diaconu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a dat următoarea declarație în legătură cu protestele organizate de Vasile Marica, liderul Federației sindicale SED LEX:„Vasile Marica, veriga de legătură dintre grupurile de interese locale și câțiva locotenenți personali ai acestuia speriați de gândul că nu-și mai pot negocia funcțiile prin cârciumi, crede că mai poate manipula opinia publică cu un protest împotriva modernizării ANAF.Este sub demnitatea mea să vorbesc cu un astfel de personaj, cu care nu voi negocia niciodată nimic, însă am datoria de a explica opiniei publice și angajaților onești din ANAF următoarele lucruri:1. Prezența unui inspector de integritate la examenele de promovare reprezintă doar extinderea unei practici folosite deja la supravegherea examenelor de la Antifraudă și oferă garanția că promovările nu mai sunt la cheremul lui Vasile Marica și al găștii acestuia, preocupați doar să profite de pe urma unor funcții publice;2. Potrivit prevederilor legale, examenele sunt organizate de angajator, respectiv de direcțiile regionale, acestea având personalitate juridică. Este adevărat că interzicerea organizării examenelor la nivel local, sub supravegherea frățiilor patronate de Vasile Marica, nu poate fi privită cu ochi buni de acest personaj care de 20 de ani parazitează sistemul vamal și fiscal, însă a venit momentul să înțeleagă până și el că nu mai poate trăi la nesfârșit din șpăgi într-o Românie aflată în plină schimbare de paradigmă;3. În esență, acest personaj nociv pentru tot ce înseamnă reforma administrației, un profitor al mișcărilor sindicale oneste, protestează împotriva eliminării nepotismelor și împotriva oferirii unei oportunități reale de promovare angajaților ANAF merituoși, pentru a rămâne în continuare conectat la robinetul banilor murdari.Am deplină încredere în faptul că oamenii de bună credință care muncesc zilnic și contribuie din plin la procesul de reformare a ANAF (realizat în principal în interesul contribuabililor și secundar în favoarea salariaților) nu vor cădea în capcana manipulării întinsă de un personaj lipsit de substanță profesională, morală și umană, cățărat fără scrupule pe scara parvenirii sociale.În ce privește solicitarea demisiei mele din partea unui mafiot îmbrăcat în haina sindicalistului preocupat de soarta adevăraților funcționari, am un singur lucru de spus: afirm public că aceasta este la dispoziția noului prim-ministru la orice oră din zi și din noapte, așa cum a fost dintotdeauna.Într-o țară civilizată, membră a Uniunii Europene, un parazit al sistemului nu va putea destabiliza niciodată o instituție fundamentală a statului român.”