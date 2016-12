Activitatea de Trezorerie a judeţului Constanţa s-a contractat de patru ori, în 2009

Comparativ cu 2008,

Activitatea de Trezorerie a județului Constanța s-a contractat de patru ori, în 2009

Cifrele Direcției de Trezorerie și Contabilitate Publică Constanța confirmă faptul că, în 2009, criza a lovit din plin județul, iar încasările au scăzut chiar și cu 40%. Cele mai afectate bugete au fost cele de pensii, cu 33% mai mic decât în 2008, și de șomaj, care a trecut de la excedent la un deficit destul de mare, anul trecut. „Unul din bugetele cele mai afectate de criză în 2009 a fost cel de stat. Dacă până în mai, încasările la acest buget erau la nivelul anului 2008, din iunie 2009 veniturile au scăzut serios”, a declarat Laurențiu Mateizer, tre-zorierul-șef al județului Constanța. Astfel, încasările la bugetul de stat au scăzut în 2009 cu aproape 40%, comparativ cu 2008, de la 3,8 milioane lei la aproape 2,3 milioane lei. Veniturile din taxele vamale și TVA (în special cel din importuri) au avut cele mai mari scăderi, cu 32%, respectiv 40%, previzibil dacă este să privim reducerea cheltuielilor agenților economici și implicit, scăderea operațiunilor comerciale internaționale în toată lumea. În schimb, încasările din impozitul pe profit (în care intră forfetarul) și pe venit au rămas la același nivel în 2009, ca acum doi ani. Dacă în 2008, veniturile din impozitul pe profit și pe venit erau de 251 milioane lei, respectiv 568 milioane lei, anul trecut, din cele două impozite, statul a încasat 241 milioane lei, respectiv 610 milioane lei, în județul Constanța. Dacă scădem încasările cu cheltuielile, în 2009, bugetul de stat a avut un excedent de aproape 947 milioane lei. Față de 2008, când România era într-un boom economic, excedentul bugetar a scăzut de aproape 2,6 ori. Probleme însă încep să apară odată cu analizarea bugetelor asigurărilor sociale, de sănătate și pensii. „Se pot observa scăderi masive în special la bugetul de șomaj, unde în 2008 exista un excedent. Anul trecut am avut un deficit de aproape 50 milioane lei. Deficitul se datorează creșterii numărului șomerilor și cheltuielilor cu ei”, a explicat Laurențiu Mateizer. Și încasările la bugetul asigurărilor de șomaj au scăzut în 2009, cu 32%, față de 2008, de la 45 milioane lei la peste 30 milioane lei. La fondurile de pensii, lucrurile sunt la fel de grave. În urma scăderii încasărilor cu cheltuielile, bugetul asigurărilor sociale are un deficit de 296 milioane lei, în 2009. Acum doi ani, deficitul era de 193 milioane lei. Per total, activitatea de trezorerie și contabilitate publică a județului Constanța s-a contractat cu 400% anul trecut, comparativ cu 2008, de la un excedent de 2,1 miliarde lei, la puțin peste 500 milioane lei. Pentru 2010, perspectivele nu sunt deloc optimiste. „Dacă economia românească nu-și va reveni, în acest an vom munci degeaba practic. Adică vom acoperi deficitele de la bugetele asigurărilor sociale, de sănătate și de șomaj cu excedentul de la bugetul de stat și vom rămâne pe zero”, a mai spus trezorierul-șef. În actualele condiții, din punct de vedere economic, Laurențiu Mateizer prognozează creșterea deficitelor bugetelor de pensii și șomaj, cu 30 - 40%, respectiv 50%, și o continuare a scăderii încasărilor la bugetul de stat.