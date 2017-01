Activele fondurilor de pensii facultative au crescut cu peste 7%

Valoarea activelor nete ale celor șapte fonduri de pensii facultative a crescut cu 7,12%, în perioada 25 ianuarie - 1 februarie, până la 17,61 milioane lei, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Numărul total de participanți la pilonul III de pensii facultative era, la 1 februarie, de 59.452, din care AZT Moderato avea cel mai mare procent (15.196 participanți, 3,36 milioane lei). Pe următoarele poziții se află AZT Vivace (12.853 participanți, 1,76 milioane euro), BCR Prudent (11.525 participanți, 7,27 milioane lei) și Pensia Mea (5.269 participanți, 1,03 milioane lei). Cele mai mari creșteri, în ultima săptămână, le-au înregistrat BCR Prudent (plus 9,08%), ING Optim (plus 7,97%), ING Clasic (7,12%) și AZT Vivace (plus 6,53%). Potrivit oficialilor CSSPP, în 2008 este așteptată o dublare a numărului de fonduri de pensii facultative active. Ultimul administrator de pensii, aprobat de CSSPP, este SAI Raiffeisen Asset Management. # La pensiile private pot contribui salariații cu vârsta de cel mult 52,5 ani iar contribuția lunară nu poate depăși 15% din valoarea salariului brut. De asemenea, contribuția este deductibilă din impozitul pe venit, pentru salariați, respectiv din impozitul pe profit, pentru angajatori, dar în limita a 200 euro/an.