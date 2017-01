Activele a 56 de societăţi constănţene au fost puse sub sechestru

În primele șase luni

Activele a 56 de societăți constănțene au fost puse sub sechestru

De la începutul acestui an, nu mai puțin de 56 de societăți constănțene și persoane fizice autorizate de pe raza județului Constanța au avut nenorocul de a se trezi cu sechestru pe bunurile deținute. Măsura face parte din campania derulată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța de a recupera datoriile pe care acestea le au către bugetul statului prin valorificarea activelor. Astfel, chiar dacă în unele cazuri bunurile asupra căror s-a pus sechestru nu sunt tocmai semnificative, există însă și destule societăți ale căror terenuri, clădiri sau diverse astfel de proprietăți vor fi scoase cât de curând la vânzare. Un prim exemplu este cel al Edil Urban care chiar în primele zile ale anului s-a trezit cu sechestru pe o serie de active, respectiv două ateliere și un teren de circulație. Precizarea care trebuie făcută este că societatea nu este la prima situație de acest gen, inspectorii fiscului încheind procese verbale pentru punere sub sechestru a activelor și la mijlocul anului 2005. Un alt caz este cel al Util Construct 2003, societate căreia inspectorii DGFP i-au pus sechestru, la începutul lunii februarie, pe două terenuri intravilane aflate într-o zonă destul de căutată pe piața imobiliară constănțeană, în suprafață de peste 3.200 de metri pătrați. La acestea s-au mai adăugat și câteva autoturisme și utilaje. Lista nu se oprește însă aici, potrivit DGFP printre societățile constănțene cărora s-a instituit sechestru în prima jumătate a acestui an mai regăsindu-se nume precum Stema Services, Carmeco, Prestin, Conself Group sau Acro Cons. O situație mai specială se regăsește în schimb în cazul SC Speed SRL, pentru care inspectorii fiscului au pus sechestru, în data de 14 mai, pe nu mai puțin de 56 de terenuri, cu o suprafață medie de aproximativ 0,5 hectare. 