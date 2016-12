Acţionarii Oil Terminal sunt în faţa unei decizii istorice

Acționarii Oil Terminal sunt în fața unei decizii istorice

Acționarii Oil Terminal din Constanța sunt chemați să ia o decizie crucială pentru viitorul companiei. Pe data de 10 octombrie 2016 se vor reuni pentru a aproba majorarea capitalului social de la 58,236 milioane de lei la 260,993 milioane de lei, prin emiterea unui număr maxim de 2.609.933.385 de acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei pe acțiune.59,62% din totalul acțuniunilor emise (respectiv 1.556.101.790 acțiuni) vor fi subscrise prin aport în natură, iar diferența de 40,38% (1.053.832.595 acțiuni), prin aport în numerar.Aportul în natură constă în două terenuri, pe care administrația Mazăre încercase să pună mâna. Este vorba de un teren de 254.261 mp și altul de 129.334 mp, ambele situate pe strada Caraiman, pe care se află depozite de hidrocarburi, în prezent dezafectate.După vreo patru ani de procese, Oil Terminal, în numele acționarului majoritar, statul român, a reușit să obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate. Acum, conform prevederilor legale, terenurile trebuie să intre în capitalul social al companiei. Trebuie spus că măsura s-a lovit de împotrivirea unora dintre acționarii minoritari, dar Justiția a decis în favoarea aportului de capital în natură.Diferența de 40,38% din acțiunile emise va fi oferită spre subscriere celorlalți acționari. Aceștia își vor putea exercita dreptul de preferință într-un termen de 45 de zile de la lansarea ofertei. Dreptul de preferință al fiecărui acționar va fi proporțional cu procentul acțiunilor deținute în prezent, astfel încât procesul de subscriere să dea posibilitatea menținerii actualei structuri a acționariatului.În prezent, statul român, prin Ministerul Energiei, deține 59,62% din acțiuni, Fondul Proprietatea - 6,32% din acțiuni, iar diferența de 34,06% aparține unui număr mare de persoane fizice și juridice, printre care Broadhurst Investments Ltd., cu sediul în Cipru, acționar cu 7,63% din capitalul social (la data de 30 aprilie 2013).În cazul în care acțiunile emise nu vor fi subscrise deloc sau în totalitate, structura acționariatului se va modifica în favoarea statului. Odată cu aceasta se va schimba și componența consiliului de administrație.Majorarea de capital prin subscrierea în numerar reprezintă o sursă ieftină de finanțare a investițiilor. Dacă ar fi cumpărate toate acțiunile emise, în conturile companiei ar intra 105.383.259,5 lei, bani de care aceasta are nevoie pentru modernizarea instalațiilor. Rămâne de văzut cât de mult țin acționarii la afacerea lor și dacă vor dori să reîntoarcă în companie măcar o parte din banii pe care i-au încasat, de-a lungul timpului, sub formă de dividende.La rândul lor, terenurile care fac obiectul aportului de capital reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru investițiile Oil Terminal. Dacă vor fi dezafectate de ruinele rezervoarelor, iar solul va fi depoluat de rezidurile petroliere acumulate în zeci de ani, terenurile ar putea fi valorificate pe bani frumoși. Orice se poate construi pe acele suprafețe generoase, de la parcuri industriale până la cartiere rezidențiale. Un lucru este clar: în mijlocul orașului nu mai au ce căuta rezervoarele de hidrocarburi.