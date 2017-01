Acostare cu necazuri

Nava „Vesta”, sub pavilion Belize, a avut probleme la manevra de acostate în dana nr. 32 a portului Constanța. Ieri, în timpul operațiunii, ea a lovit babaua nr. 122. În urma impactului, „Vesta” s-a ales cu o basea (adâncitură) în bordul tribord, fără străpungere, de 30 cm lungime, 5 cm lățime și 2 cm profunzime. Nava are lungimea de 132,6 m, lățimea de 18,6 m, capacitatea de 10.975 tdw și este încărcată cu 10.220 t de alumină.Nava „Vesta”, sub pavilion Belize, a avut probleme la manevra de acostate în dana nr. 32 a portului Constanța. Ieri, în timpul operațiunii, ea a lovit babaua nr. 122. În urma impactului, „Vesta” s-a ales cu o basea (adâncitură) în bordul tribord, fără străpungere, de 30 cm lungime, 5 cm lățime și 2 cm profunzime. Nava are lungimea de 132,6 m, lățimea de 18,6 m, capacitatea de 10.975 tdw și este încărcată cu 10.220 t de alumină.