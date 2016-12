Acord între ANR şi ClassNK pentru inspecţiile tehnice şi de audit la bordul navelor sub pavilion românesc

Acord între ANR și ClassNK pentru inspecțiile tehnice și de audit la bordul navelor sub pavilion românesc

Mâine seară, 3 octombrie, la restaurant Akolade (Hotel Vega) din Mamaia va avea loc o ceremonie prilejuită de semnarea acordului dintre societatea de clasificare ClassNK și Autoritatea Navală Română în vederea efectuării de inspecții tehnice/audituri la bordul navelor ce au arborat sau vor arbora steagul românesc. Mai exact, prin încheierea acestui acord, ClassNK este împuternicit să efectueze inspecții SOLAS, MARPOL, LOAD LINE precum și pentru alte convenții internaționale, dar și efectuarea de certificări de audit și eliberare de acte pentru nave sub pavilion românesc în numele Guvernului român. La eveniment va participa însuși pre-ședintele ClassNK Noboru Ueda, în timp ce ANR va fi reprezentată de directorul general Mihai Andrei și directorul adjunct Liviu Cazan. Fondată în 1899, ClassNK este o societate de clasificare a navelor cunoscută în întreaga lume. De-a lungul istoriei celor mai bine de 110 ani, numărul navelor clasificate a crescut continuu, în 1999 devenind cea mai mare societate de clasificare din lume măsurat după tonajul brut. Registrului ClassNK îi revin în prezent 20% din totalul flotei comerciale mondiale. Serviciile diverse ale ClassNK includ aprobări de plan, inspecția structurii corpului navelor, a sistemelor de propulsie, a echipamentului de siguranță și a utilajelor de manipulare a mărfurilor, pe lângă aspecte mai puțin tangibile precum verificarea și cer-tificarea sistemelor de management al si-guranței, al sistemelor de management al securității navelor și al altor sisteme de mana-gement. ClassNK oferă servicii clienților nu numai în Japonia ci și peste hotare, prin intermediul birourilor de inspecție în peste 120 de locuri din întreaga lume. ClassNK are autorizație să elibereze certificări în numele a peste 100 de țări. ClassNK este membru IACS (International Association of Classification Societies) de la fondare. Din iulie 2010 ClassNK deține funcția de președinte al consiliului de administrație IACS pentru a patra oară și este în fruntea IACS în aspirațiile acesteia la dezvoltarea tehnică a comunității maritime și al IMO).