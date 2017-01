ACN începe închirierea şi sub-concesionarea malurilor

Din iulie

ACN începe închirierea și sub-concesionarea malurilor

În luna iulie a acestui an se va realiza prima concesionare către un investitor a unei porțiuni din malul canalului Dunăre-Marea Neagră, a anunțat ieri directorul Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” SA Constanța, Ovidiu Cupșa. De asemenea, el a mai adăugat că până la sfârșitul anului vor mai fi concesionate sau închiriate și alte terenuri. Anunțul directorului ACN Constanța vine ca urmare a semnării de către Ministerul Transporturilor și Administrația Canalelor Navigabile a noului contract de concesiune având la bază prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publică. „După aproximativ nouă luni de discuții avem pentru prima dată cadrul legal pentru a putea începe concesiunile chiar din momentul de față. Deja am început analizele la primele terenuri ce urmează a fi sub-concesionate sau închiriate. Noi administrăm aproximativ 3.500 de hectare care dacă vor fi date spre folosință investitorilor vor aduce câteva milioane bune în conturile ACN, noi estimăm cam la aproximativ opt-nouă milioane de euro pe an”, a declarat Ovidiu Cupșa. Din informațiile oferite de către acesta, la sfârșitul lunii aprilie, ministrul Transporturilor, Ludovic Orban a semnat și Ordinul 532/2008 pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor portuare ce aparțin domeniului public, cu precizarea că durata închirierii nu poate depăși durata contractului de concesiune încheiat în Ministerul Transporturilor și CN ACN, care se întinde pe 49 de ani. „Toate premisele dezvoltării sunt îndeplinite în momentul de față. Am discutat chiar și cu primăriile localităților prin care trece canalul și care trebuie să elibereze autorizațiile de construcție și acestea s-au arătat foarte receptive la inițiativa noastră”, a mai precizat directorul ACN. Potrivit acestuia, cele mai căutate zone sunt malurile din apropierea localităților Agigea, Ovidiu, Cernavodă și Năvodari.