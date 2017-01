Accidente navale

Furtuna a pus o navă turcească pe uscat Nava de mărfuri generale „Hakki Cillioglu” a plecat din portul Constanța, încărcată cu produse metalice. A ajuns la destinație în portul turcesc Samsun și a descărcat marfa. Apoi, și-a schimbat poziția, intrând într-o zonă de ancoraj. Pe data de 29 octombrie, din cauza vântului puternic și mării agitate, ancora a început să grebleze fundul mării. Pentru că motorul navei se defectase, nu s-a mai putut evita eșuarea pe plaja Mert. În ajutorul cargoului au venit două remorchere, dar în seara zilei de 30 octombrie încă nu reușiseră să-l repună în plutire. „Hakki Cillioglu” are 6.270 tdw, a fost construit în 1978. Echipajul său este format din nouă georgieni și opt turci. Tancul chimic „Global Juno“ s-a scufundat Tancul chimic „Global Juno” a lansat SOS-ul pe 29 octombrie, după ce a început să ia apă. Se afla la circa 100 mile est de Hong Kong. Cei 17 marinari de la bord au abandonat nava aflată în pericol și, mai târziu, au fost salvați. Pe 30 octombrie, aceasta se afla în stare semi-submersă, în aceeași poziție. „Global Juno” are capacitatea de 9.141 tdw, a fost construit în 1994, a navigat sub pavilion Panama, proprietarul fiind Global Marine Services, din Tokyo.