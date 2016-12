Accident naval fără precedent în istoria portului Constanţa

Accident naval fără precedent în istoria portului Constanța

La zece minute după miezul nopții de 31 octombrie spre 1 no-iembrie 2015, două nave turcești au intrat în coliziune frontală în gura portului Constanța.Portcontainerul „Matilde A” plecase din dana nr. 52 și se îndrepta spre ieșire, iar tancul petrolier „Akdeniz” intra în port, urmând să ajungă în dana nr. 69 de la Oil Terminal, pentru a încărca 1.000 tone de păcură. Ambele nave aveau piloți la bord, de la compania Black Waters.În urma impactului, portcon-tainerul „Matilde A” s-a ales cu o basea (îndoitură) de 2,5 metri pe 2 metri, cu gaură de apă de 40 cm sub linia de plutire, în zona tancului de balast din tribord.La momentul incidentului, vântul sufla cu forța 7 - 8 pe scara Beaufort, iar Căpitănia transmisese avizul de furtună. Nu au fost răniți și nici scurgeri de hidrocarburi în apa mării.Cele două nave au fost trase la cheu, „Matilde A” urmând să ajungă în șantierul naval pentru a fi reparată. Căpitănia portului Constanța investighează evenimentul.Piloții maritimi nu își aduc aminte ca, în istoria navigației, să mai fi avut loc o coliziune între două nave, chiar în gura portului Constanța. Accidente au mai avut loc la manevrele din dane, dar niciodată la poarta de intrare în port, care are o lărgime de circa 600 de metri, suficientă să treacă și patru nave una pe lângă alta, în același timp și fără să se atingă.Din informațiile de care dispunem la acest moment reiese că ambii piloți le înaintaseră comandanților planurile de executare a manevrei de pilotaj, iar comandanții le semnaseră. Documentele nu prevedeau ca navele să se intersecteze pe drum. Se pare că cei doi comandanți turci nu s-au înțeles între ei, la producerea accidentului contribuind vântul și viteza neadecvată a uneia dintre nave. Dar împrejurările, modul de desfășurare a evenimentului și cauzele accidentului vor fi elucidate de echipa care efectuează cercetarea. Portcontainerul „Matilde A” are capacitatea de 17.145 tdw, lungimea de 154,56 metri, lățimea de 24,5 metri, a fost construit în 2004 și este înmatriculat sub pavilion Turcia.Tancul petrolier „Akdeniz” are capacitatea de 11.215 tdw, lungimea de 129,5 metri, lățimea de 19,8 metri, a fost construit în 2010 și este înmatriculat sub pavilion Malta.