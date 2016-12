Absorbţia fondurilor europene, sub aşteptări

Absorbția fondurilor europene, sub așteptări

Ştire online publicată Duminică, 15 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că în primele cinci luni ale acestui an, ceea ce a estimat privind absorbția fondurilor europene se află sub așteptările avute inițial, în special la mediu și transport.„Zâmbetul meu va fi cu siguranță foarte larg la final de an, când vom atinge obiectivul pe care l-am spus, și anume acela de peste 3,5 miliarde de euro, în facturi, către Comisia Europeană. În primele cinci luni ale acestui an, ceea ce am estimat se află sub așteptările pe care le-am avut inițial, pentru că sunt multe facturi care nu ajung încă la noi, din partea marilor companii de lucrări, în special la mediu și transport”, a arătat Teodorovici, duminică, la finalul unui eveniment la care a participat în Parcul Kiseleff. El a precizat că va avea discuții, anul acesta, cu toate companiile de construcții și cu cei care supervizează aceste lucrări, citează Mediafax.