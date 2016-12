A V-a ediţie a programului de responsabilitate socială "HEINEKEN pentru Comunităţi"

A V-a ediție a programului de responsabilitate socială "HEINEKEN pentru Comunități"

HEINEKEN a lansat cea de-a V-a ediție a programului de responsabilitate socială „HEINEKEN pentru Comunități”, în Constanța, în parteneriat cu Asociația CSR Nest. Programul este dedicat susținerii și dezvoltării comunității din Constanța prin proiecte care au o contribuție pozitivă în societate și mediu.„Sprijinirea comunităților prin investirea în proiecte care aduc valoare la nivel local, reprezintă o prioritate pentru noi. Suntem un membru implicat în comunitatea din Constanța și suntem încântați să vedem că programul răspunde unor nevoi reale ale orașului și că interesul ONG-urilor crește de la an la an. Astfel, am ajuns la al 5-lea an în care derulăm acest program cu o investiție totală de 486.000 RON”, explică Adrian Babu, directorul fabricii de bere HEINEKEN din Constanța.Cei 406.000 lei investiți până în prezent de HEINEKEN în cele 7 proiecte comunitare câștigătoare în comunitatea din Constanța au cumulat un număr total de aproximativ 41.500 de beneficiari direcți din Constanța.“Proiectele câștigătoare ale programului HEINEKEN pentru Comunități desfășurat în Constanța demonstrează prin natura și impactul lor că deservesc niște nevoi reale ale comunității din acest oraș. De la an la an, HEINEKEN pentru Comunități vine mai aproape de ONG-urile locale câștigătoare, susținându-le nu numai financiar ci și prin oferirea de suport pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor”, spune Sergiu Sebesi, președintele Asociației CSR Nest.ONG-urile locale sunt invitate în ediția din acest an să aplice în cadrul programului HEINEKEN pentru Comunități,s ub forma unui concurs de proiecte. În urma evaluării aplicațiilor depuse de către reprezentanții HEINEKEN pentru Comunități, vor fi desemnați doi câștigători care vor primi fiecare câte un grant în valoare de 40.000 lei.