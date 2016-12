A ridicat numeroase vile cu o idee de import

Industria și comerțul se străduiesc să câștige piața nu doar prin varietatea, calitatea și prețul produselor, ci prin servicii adăugate. Unul dintre cele mai complexe pachete de produse și servicii îl reprezintă „Casa COMAT”, introdus pe piață de compania „COMAT Constanța”. Directorul general Gheorghe Ciurea, relatează că a preluat ideea în urma peregrinărilor sale prin lume.„În 1997, la un târg al constructorilor din Canada, am văzut aplicat conceptul «House» (casă) în domeniul comerțului. Firma respectivă furniza clienților totul pentru construcția, dar și funcționarea unei case. Livrau până și lemnele de foc. Mi-a plăcut ideea și am aprofundat-o, ulterior, în Olanda. Plecând de la cele văzute, am dezvoltat conceptul de comerț «Casa COMAT». Ce reprezintă acesta? Înseamnă că livrăm tot ce este necesar ridicării unei construcții, pornind de la fundație, continuând cu zidurile, acoperișul, cu instalațiile interioare, tâmplăria și finisările, terminând cu dotările interioare. Asigurăm, de asemenea, transportul materialelor și consultanță tehnică.”De-a lungul anilor, SC „COMAT Constanța” a contribuit la ridicarea mai multor vile de la firul ierbii până la acoperiș.Pentru clienți, metoda prezintă avantaje extraordinare. Constructorul și beneficiarul clădirii nu mai sunt nevoiți să piardă timp și bani alergând după zeci de furnizori și întocmind sute de acte. Lucrează cu unul singur, care, pe deasupra, le asigură și transportul. „Dacă e nevoie, le cărăm și molozul, la groapa de gunoi” - spune Ciurea. Căci vorba aceea: „Clientul nostru, stăpânul nostru!”